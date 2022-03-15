İspanya Ligi'nde haftanın kapanış maçında Mallorca'ya konuk olan Real Madrid, ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 galip geldi.

Perdeyi 55. dakikada Karim Benzema'nın asistini gole çeviren Vinicius Junior açtı. İlk golün pasını veren Fransız yıldız 77. ve 82. dakikalarda bu kez başroldeydi.

Hafta içi PSG karşısında yaptığı hat-trick'le takımını Şampiyonlar Ligi'nde üst tura taşıyan Benzema, Mallorca karşısında bulduğu iki golle tarihe geçti.

Benzema'nın kaç golü var?

Benzema kulüp ve milli takım seviyesinde toplam 413 gol kaydetti. Böylece kariyerini 411 golle noktalayan Fransız efsane Thierry Henry'nin önüne geçmeyi başardı.

Gollerinin 311'ini Real Madrid formasıyla atan Benzema, Lyon'da 66, milli takımla çıktığı 94 maçta ise 36 kez gol sevinci yaşadı.

Geçmişe dair verilerin net olmamasından ötürü, Benzema'nın Fransa tarihinin en golcü ismi olup olmadığı belirsiz. Ancak yıldız golcü modern dönemin en iyileri arasında tartışılmaz bir yere sahip.

Benzema'nın Real Madrid tarihindeki yeri

PSG'ye attığı üç gol, Benzema'yı kulüp tarihinin en golcüleri listesinde Di Stefano'nun üzerine taşımıştı.

Di Stefano'nun 308 golüne karşılık, Benzema 311 golle Real Madrid tarihinin en golcü üçüncü oyuncusu konumunda.

Benzema bu sezon yakaladığı harika formu sürdürürse kısa süre içinde ikinci sıradaki Raul'ü yakalayabilir. İspanyol forvetin 323 golü var. Zirvede ise 451 golle Cristiano Ronaldo yer alıyor.

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