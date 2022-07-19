41 yaşındaki Zlatan Ibrahimovic, AC Milan ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattı

Zlatan, Mayıs ayında dizinden ameliyat oldu ve sekiz ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Zlatan Ibrahimovic, 41. doğum gününden sonra kendisini AC Milan'a 1 yıl daha bağlayan sözleşmeye imza attı.

Ekim ayında 41 yaşına giren İsveçli forvet, geçen sezon Milan'ın rakipleri Inter'i yenerek Serie A şampiyonluğuna ulaşmasında büyük pay sahibi olmuştu. Zlatan Ibrahimovic, takımı şampiyon olurken 8 gol atmasının yanında yaptığı liderlik ile ön plana çıkmıştı.

Mayıs ayında dizinden ameliyat oldu ve sekiz ay sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Ibrahimoviç, sezonun sonunda "acıdan dolayı altı aydır zar zor uyuduğunu" açıkladı.

Yakında 41 yaşına basacak ancak o meydan okumalarından vazgeçmiyor 🙌



Zlatan Ibrahimovic her yönüyle 𝒊𝒌𝒐𝒏𝒊𝒌 bir yıldız 👑 pic.twitter.com/2EvWlaXV0N — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) July 19, 2022

Milan efsanesi

Eski Manchester United ve Paris St-Germain forveti, 2020'de AC Milan'a geri döndü ve 11 yılda ilk lig şampiyonluğunu kazanmalarına yardımcı oldu.

Milan en son Scudetto'yu kazandığında da İbrahimovic kulüpteydi. Barcelona'dan kiralık olarak takıma katılmıştı ve 29 maçta 14 lig golü atarak onları 2011 şampiyonluğuna taşımıştı.

Sonrasında kalıcı bir sözleşme imzaladı ancak 2011-12 sezonunun sonunda Paris St-Germain'e gitti.

121 uluslararası maçta 62 golle İsveç'in tüm zamanların en golcü oyuncusu oldu. ,

Zlatan, Avrupa'nın en iyi liglerinde 40'lı yaşlarındaki tek oyuncu değil.

21 Temmuz'da 41 yaşına giren Real Betis kaptanı Joaquin, geçtiğimiz günlerde La Liga kulübünde kalmak için bir yıllık uzatma imzaladı.

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