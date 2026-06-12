40 yıllık suskunluğun ardından... Kanada, Dünya Kupası'ndaki kötü gidişatı sonlandırdı ve Bosna karşısında ilk puanını aldı

Kanada milli takımı, bugün Cuma akşamı Bosna-Hersek milli takımıyla 1-1 berabere kalarak Dünya Kupası finallerine görkemli bir giriş yaptı. Kanada'nın Toronto kentinde oynanan bu heyecan verici maç, 2026 Dünya Kupası'nın 2. Grubu'nun ilk turunda gerçekleşti. Bu grupta Kanada'nın yanı sıra Katar ve İsviçre milli takımları da yer alıyor.

Bu beraberlik, ev sahibi takım için tarihi bir öneme sahipti; zira bu sonuç, Kanada milli takımının Dünya Kupası tarihindeki ilk puanı oldu. Takım, 1986 ve 2022 turnuvalarında hiç puan alamadan arka arkaya mağlubiyetlerle elenmişti.

Maçın olaylarına dönersek, Bosna-Hersek milli takımı ani bir hücum baskısıyla başladı ve 3. dakikada Mimić'in ceza sahası içinden attığı güçlü şutun üst direği sıyırmasıyla hızlı bir gol atmaya çok yaklaştı. Bunu 12. dakikada Lukić'in kafasıyla yaptığı ve Kanadalı kaleci Crepo'nun kucağına zayıf bir şekilde düşen bir deneme izledi.

Kanadalıların cevabı 17. dakikada geldi ve ilk yarının en tehlikeli fırsatını yarattı. David, ceza sahası içinde altın bir pas aldı ve tamamen boş pozisyonda yerden bir şut çekti, ancak Bosnalı kaleci Vasilj muhteşem bir kurtarışla Kanadalıların öne geçmesini engelledi.

Bosnalıların cezası 21. dakikada gecikmedi. Tecrübeli savunma oyuncusu Kolasinac, köşe vuruşundan gelen ortaya yükseldi ve kafayla Lokic'e indirdi; Lokic de kafayla topu ağlara gönderdi.

Kanada, 32. dakikada Oliosi'nin savunmasız bir şekilde yaptığı başarılı bir atakla skoru çabucak eşitleme fırsatı yakaladı, ancak şutu isabetli olamadı ve üst direğin üzerinden dışarı çıktı, böylece ilk yarı konuk takımın üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı başlarken Kanada milli takımı hücum girişimlerini yoğunlaştırdı ve 53. dakikada Laria'nın ceza sahası içinden yaptığı vuruşla net bir gol fırsatını kaçırdı. Ancak top, savunma oyuncusu Kolasinak'ın ayağına çarparak yön değiştirdi ve üst direğe çarptı. Bir dakika bile geçmeden Bosna, Kanada'yı ikinci bir golle cezalandırmaya çok yaklaştı. Forvet Demirović kaleciyle karşı karşıya kaldı ve kaleci Crepo'yu geçmeye çalıştı, ancak Crepo topu ustaca köşeye çeldi.

79. dakikada tarih Kanada milli takımına gülümsedi. Tecrübeli forvet Larin, ceza sahası içinde aldığı topu muhteşem ve isabetli bir vuruşla Bosna ağlarına göndererek skoru eşitledi ve tribünlerde maçın son düdüğü çalınana kadar süren coşkuya neden oldu.

Bu sonuçla iki takım da maçtan birer puan alarak ilk puanlarını hanelerine yazdırdı. Bu turnuva, 2014'te ilk turda elenen Bosna-Hersek için tarihindeki ikinci katılım olurken, Kanadalılar ise üçüncü Dünya Kupası katılımlarında tarihsel lanetlerini kırdı.

Grup B'deki heyecan 18 Haziran'da devam edecek. Bosna-Hersek, İsviçre ile tam bir Avrupa derbisinde karşı karşıya gelecek. Kanada ise aynı gün Katar ile karşılaşacak ve bu tarihi başarıdan yararlanmaya çalışacak.