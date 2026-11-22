Suudi Arabistan U17 Milli Takımı, "Katar 2026" Dünya Kupası'nın en büyük sürprizlerinden birine imza atarak Fransa'yı 1-0 mağlup etti. Pek çok mesaj barındıran bu mücadele, Suudi ekibin kötü başlangıcın ardından hızla ayağa kalkabildiğini de kanıtladı.

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Bu galibiyet, turnuva yolculuğunda alınan üç puandan çok daha fazlasını ifade etti. Suudi Arabistan, Dünya Kupası'ndaki ikinci maçlarda hiç yenilgi tatmadığı özel bir tarihi serisini sürdürürken D Grubu'ndaki hesapları da baştan yazdı ve iki çıkış biletine yönelik rekabeti alevlendirdi.

Suudi Arabistan'ın galibiyeti pazar akşamı Aspire Akademisi sahalarında, grup aşamasının ikinci maçında geldi. Bu sonuçla Suudi ekip, açılış maçında Uruguay'a karşı aldığı yenilginin acısını çıkarırken oyuncularına da son haftadaki kritik karşılaşma öncesinde büyük bir moral aşıladı.

Suudi Arabistan, üstünlüğünü değerli bir gole dönüştürmek için 73. dakikaya kadar beklemek zorunda kaldı. Golün altında, ülkesine Fransa karşısında olağanüstü bir galibiyet hediye eden Şaman el-Kahtani'nin imzası vardı.

Gol, Zeyd el-Buri'nin sol kanattan yaptığı etkileyici bir atakla başlayan organize bir hücumun ardından geldi. Topla ilerleyerek rakip savunmayı yaran el-Buri, el-Kahtani'ye kusursuz bir ara pası gönderdi. Topu kontrol eden el-Kahtani, sağ ayağıyla ağları havalandırdı ve Suudi tarafında büyük bir sevinç yaşandı.

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Bu gol, Suudi Arabistan'ın maç boyunca ortaya koyduğu disiplinli oyunun ödülü oldu. Suudi oyuncular, Fransız hücumuna karşı boş alanları kapatmayı ve rakip baskısını akıllıca yönetmeyi başarırken hücumdaki tehlikeliliklerini de korudu ve öldürücü darbeyi indirmek için doğru anı bekledi.

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Yenilgi bilmeyen olağanüstü bir seri

Fransa karşısında alınan galibiyet yalnızca tarihi bir sonuç olmadı; Suudi Arabistan bu zaferle U17 Dünya Kupası katılımlarında ikinci maçlardaki yenilgisiz serisini de korudu. Bu bilgiyi Suudi Arabistan'ın "Arriyadiyah" gazetesi aktardı.

Suudi Arabistan, bu aşamadaki karnesini iki galibiyet ve üç beraberliğe yükseltti. Seri, 2 Ağustos 1985'te Çin'in Dalian kentinde Nijerya ile oynanan golsüz beraberlikle başlamış, ardından 15 Temmuz 1987'de Kanada'nın Montreal kentinde Brezilya karşısında aynı skor tekrarlanmıştı.

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12 Haziran 1989'da İskoçya'nın Edinburgh kentinde Gine ile 2-2 berabere kalan Suudi Arabistan, ikinci maçlardaki ilk galibiyeti için 8 Kasım 2025'e kadar bekledi ve Doha'da Yeni Zelanda'yı 3-2 mağlup etti.

Fransa karşısında gelen galibiyet bu seriyi daha da güçlendirdi ve kuşaklar, rakipler ve Dünya Kupası katılımlarını çevreleyen koşullar değişse de ikinci maçların Suudi Arabistan için olumlu bir durak olmayı sürdürdüğünü gösterdi.

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Uruguay hüsranından Fransa'yı devirmeye

Suudi Arabistan'ın işi kolay değildi. Özellikle de turnuvaya, birçok iniş çıkışa sahne olan heyecanlı bir maçta Uruguay'a 3-2 yenilerek başlamasının ardından, karşılaşmaya telafi baskısı altında çıktı.

Suudi ekip o maçta Faris Buşakra'nın kullandığı iki penaltıyla iki kez öne geçti ancak üstünlüğünü koruyamadı. Oyuncuların ortaya koyduğu iyi hücum performansına rağmen sahadan puansız ayrıldı.

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Öte yandan Fransa, ilk maçta kanat oyuncusu Luan Mirifild'in iki golle parladığı karşılaşmada Haiti'yi 3-1 yenmenin verdiği yüksek moralle sahaya çıktı.

Ancak Suudi Arabistan, ilk maçı kaybetmesine neden olan savunma hatalarını telafi etti ve çok daha dengeli ve disiplinli bir görüntü sergiledi. Böylece şampiyonluğun en güçlü adaylarından birinin kusursuz başlangıcını sürdürmesine izin vermedi.

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Grupta hesaplar alevlendi

Puanını üçe yükselten Suudi Arabistan, Fransa ile eşitlendi. Uruguay ise pazar akşamı Haiti ile oynayacağı maç öncesinde üç puanla zirvede yer alıyor. Haiti ise puansız şekilde grubun son sırasında bulunuyor.

Bu galibiyet Suudi Arabistan'ı yeniden rekabetin merkezine taşıdı. Son haftadaki karşılaşma, D Grubu'ndan çıkacak takımların belirlenmesinde belirleyici hale gelirken diğer sonuçlar da merakla bekleniyor.

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Suudi Arabistan, Katar'ın 13 Aralık'a kadar ev sahipliği yaptığı turnuvada U17 Dünya Kupası tarihindeki beşinci katılımını gerçekleştiriyor. Grubunda Fransa, Uruguay ve Haiti yer alıyor.

Suudi ekip, motivasyonunu turnuvadaki en büyük başarısının anılarından alıyor. 1989'da dünya şampiyonluğuna ulaşan Suudi Arabistan için bu zafer, Suudi futbol tarihinde parlayan bir dönüm noktası olmayı sürdürüyor. Bugünkü kuşak ise Fransa karşısında aldığı tarihi galibiyetle, Dünya Kupası'nda yeni bir şanlı sayfa yazma umudunu yeniden yeşerterek bu hayale yaklaşmayı hedefliyor.