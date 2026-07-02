İngiltere milli takımının teknik direktörü Thomas Tuchel, İngilizlerin kalbini kıran tartışmalı golün üzerinden 40 yıl geçtikten sonra, Maradona’nın “El Mano” golünün acısını unutturmak için intikam alacağına söz verdi.

Tuchel, gençlik yıllarında Almanya’daki evinden, Bobby Robson’ın kaptanlığındaki İngiltere milli takımının, 1986 Meksika Dünya Kupası çeyrek finalinde Maradona’nın kaptanlığındaki Arjantin’e yenilmesini izlemişti.

Maradona, Dünya Kupası tarihinin en ünlü maçlarından birinde, 2-1'lik galibiyette ilk golü eliyle attı; ardından sahanın ortasından muhteşem bir bireysel atakla ikinci golü kaydetti.

İngiltere, bu hafta o günden bu yana ilk kez Meksiko şehrindeki ünlü Azteca Stadyumu’na geri dönerek, Dünya Kupası son 16 turunda ev sahibi takımla karşı karşıya gelecek.

Tuchel, bu stadyumdaki geçmiş anıları, “Üç Siyahlılar”ın çeyrek finale yükselmesi için ek bir motivasyon kaynağı olarak kullanmayı planlıyor.

Tuchel, Daily Mail gazetesinde yayınlanan açıklamalarında, “Durumu tersine çevireceğiz ve hakkımızı geri alacağız” dedi.

Devamında, “Futbolu ve eski turnuvaları çok seviyorum. Meksika Dünya Kupası’na ait bu fotoğraflar, kaldığımız St. George’s Park’ta asılı. Gary Lineker’ın gol attığı büyük fotoğraflar, antrenörlerin ve Peter Shilton’ın fotoğrafları var. Bunlar tarihin muhteşem parçaları. Bu stadyumla barışmak ve işlerin gidişatını değiştirmek için harika bir an” dedi.

Alman teknik direktör, “Maradona’nın eliyle ilgili olayla doğrudan bir bağlantım yoktu, ama benim için bir anlamı var. O zamanlar 13 yaşındaydım ve Almanya, final maçında Arjantin’le karşılaşmıştı” diye ekledi.

Anılarını paylaşmaya devam eden teknik direktör, “Kahve masasının üzerinde duran resimli bir kitap ve bayraklarla dolu fotoğrafları hatırlıyorum. Ayrıca Azteka Stadyumu’nun ortasında asılı duran ve hiç hareket etmeyen bir gölgeyi de hatırlıyorum. Güneş o kadar dik geliyordu ki, gölge her zaman sahanın tam ortasında kalıyordu” dedi.

Son olarak şunları söyledi: “Bu maçı oynamak için çok heyecanlıyım. Bu tarihi bir karşılaşma ve tarihi bir stadyumda oynanacak. Bütün bir ulusun gözü önünde ve stadyumu dolduracak taraftarların enerjisiyle oynayacağız.”