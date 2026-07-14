40 yıldır yaşanmayan bir yenilgi… İspanya’ya yenildikten sonra Fransa’nın tarihi hezimetleri

Fransız milli takımı, devam eden 2026 Dünya Kupası yarı finalinde İspanya’ya 2-0 yenilerek üst üste üçüncü kez Dünya Kupası finaline yükselme şansını kaçırdı. Bu maç, teknik direktör Didier Deschamps’ın takımının bir dizi tarihi serisinin sonunu getirdi.

İspanya milli takımı, Fransa’nın şampiyonluk yarışındaki hayallerini sona erdirdi ve Deschamps döneminde büyük turnuvalarda Fransa’ya en ağır yenilgilerden birini yaşatarak finale yükseldi. İspanya, İngiltere ile Arjantin arasındaki maçın galibini beklerken, Fransa ise bronz madalya maçında kaybeden takımla karşılaşacak.

Deschamps’ın Fransa milli takımıyla olan dönemi, devam eden turnuvanın sonunda sona ermesi bekleniyor ve Zinedine Zidane onun yerine görevi devralacak.

Opta istatistiklerine göre, Fransa milli takımı, 2014 Dünya Kupası çeyrek finalinde Almanya'ya (1-0) yenildiğinden bu yana ilk kez Dünya Kupası eleme turlarında mağlup oldu ve Dünya Kupası eleme turlarında 11 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

"Stats Foot" ise Fransa'nın, 1986 Dünya Kupası'nda Batı Almanya'ya 2-0 yenildiğinden bu yana ilk kez Dünya Kupası yarı finalinden elendiğini belirtti.

Stats Foot, İspanya’ya karşı alınan bu yenilginin, teknik direktör Didier Deschamps döneminde Fransa milli takımının büyük turnuvalarda aldığı en ağır mağlubiyet olduğunu ve aynı zamanda 2012 Avrupa Şampiyonası çeyrek finalinde İspanya’ya aynı skorla yenildikten sonra büyük turnuvalarda aldığı ilk iki gol farklı mağlubiyet olduğunu da ekledi.

Ayrıca, Fransa'nın İspanya'ya karşı aldığı bu yenilginin, 1986 Dünya Kupası yarı finalinde Batı Almanya'ya 2-0 yenilmesinden bu yana, Dünya Kupası eleme turlarında Fransa milli takımının aldığı en ağır yenilgi olduğu da belirtildi.

Olumsuz istatistikler bununla da kalmadı; “Stats Foot”, Fransız milli takımının 20 Mart 2025’te Hırvatistan ile oynadığı maçtan bu yana hiçbir maçta gol atamadığını ortaya koydu.

Ayrıca Les Bleus, 2025'teki Avrupa Uluslar Ligi yarı finalinde yine İspanya'ya 4-5 yenildiğinden beri tüm turnuvalarda hiçbir maçta mağlubiyet tatmamıştı.