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BVB, Younes Ebnoutalib'in transferini kulüp içinde değerlendiriyor ve onunla ilgilenen tek kulüp olmayabilir.

Sport Bild'in haberine göre sportif direktör Ole Book ile Ebnoutalib arasındaki yakın temas sürüyor. Book'un Elversberg'den Dortmund'a geçerken kendisini takip eden yakın çalışma arkadaşı David Blacha'nın da Alman milli futbolcuyla düzenli olarak görüştüğü belirtiliyor.

Bu temaslar sonunda sarı-siyahlılar için çok değerli olabilir. Dergiye göre Ebnoutalib'in transferi kadro planlama toplantılarında gündeme geldi ancak henüz somut bir gelişme yok.

Yine de 23 yaşındaki oyuncunun listede olduğu ve gelişiminin takip edildiği aktarılıyor. Ebnoutalib, Eintracht Frankfurt'ta gelişimini aynı şekilde sürdürüp düzenli olarak gol atarsa BVB'nin gelecekteki forveti olarak görülüyor.

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Ebnoutalib'in Eintracht Frankfurt'ta mutsuz olduğu iddia ediliyor

Sport Bild, Ebnoutalib'in yakın zamanda SEG'den ayrılmaya sıcak bakabileceğine dair ilk işareti, Eintracht'ın 2031'e kadar süren sözleşmesini yeniden düzenleyip 1,2 milyon euroluk temel maaşını artırmak istemesine rağmen bugüne dek bu konuda hiçbir adım atılmamasında gördüğünü belirtiyor.

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Bunun nedeni, Sport Bild'e göre Ebnoutalib'in Frankfurt'ta tamamen mutlu olmaması da olabilir. Haberde oyuncunun yeterince değer görmediğini düşündüğü belirtiliyor. Burkardt gibi 10 maçta altı gol ve bir asiste ulaşmasına rağmen kulüp içindeki forvet sıralamasında Jonathan Burkardt'ın gerisinde olması ve dört resmî maçta ilk 11'de yer almaması onu rahatsız ediyor.

Getty Images

Bayern Münih de Ebnoutalib'i Kane'in alternatifi olarak mı düşünüyor?

Ebnoutalib yakın zamanda takım değiştirmek isterse Bundesliga'da kalmayı kesinlikle tercih ediyor, Juventus ve Tottenham Hotspur da onunla ilgilense bile . BVB'nin yanı sıra Bayern Münih'in de 1,91 metre boyundaki forveti takip ettiği belirtiliyor. Harry Kane'in yokluğu ve onun yerine geçecek bir oyuncunun bulunmaması nedeniyle Bayern, kış transfer döneminde bile harekete geçebilir. Ancak Book'un oyuncuyla yakın ilişkisi bu konuda BVB'ye avantaj sağlayabilir.

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Book, Ebnoutalib'i 15.000 euro karşılığında bölgesel lig ekibi FC Gießen'de gözlerden uzak kaldığı dönemden ikinci ligdeki SV Elversberg'e getirmişti. 23 yaşındaki oyuncu burada kısa sürede ligin en iyi forvetlerinden biri oldu, Ocak 2026'da sekiz milyon euro bonservis bedeliyle SGE'ye transfer oldu ve Jürgen Klopp yönetiminde Alman milli futbolcu oldu. Kariyerini kurtaran kişi olarak gördüğü Book hakkında Ebnoutalib, "Kariyerimde çok büyük bir rol oynadı" dedi. Almanya Milli Takımı'na ilk kez çağrıldıktan sonra hemen Book'la iletişime geçip ona teşekkür ettiği belirtiliyor.

Bu arada Sport Bild'e göre Eintracht, 30 ila 40 milyon euro arasında bir bonservis bedeli karşılığında Ebnoutalib'in ayrılmasına izin verecek. Ancak Dortmund açısından bir forvet daha almanın ne kadar mantıklı olduğu sorusu hâlâ ortada.

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Fabio Silva ve Serhou Guirassy ikilisi bu sezon oldukça iyi işliyor. Birlikte şimdiden 14 gol attılar ve teknik direktör Niko Kovac onları aynı anda sahaya sürdüğünde birbirleriyle çok iyi anlaştıklarını sık sık vurguluyorlar. Guirassy'nin sözleşmesi 2028'de sona eriyor. 30 yaşındaki oyuncu geçen yaz ayrılmayı düşünmüştü ve son dönemde bunu gizlemedi.

Gineli oyuncunun Dortmund'la sözleşmesini bir kez daha uzatmak isteyip istemediğini öğrenmek için önümüzdeki haftalarda görüşmelerin başlaması bekleniyor. Bunu istemezse sona erecek sözleşmesi nedeniyle tarafların yolları yazın ayrılabilir. BVB'nin en geç o zaman acil bir forvet ihtiyacı doğacak.