Bir kulüp, Rafael Leao ile anlaşma sağlamak için hamlelerini yoğunlaştırdı ve Galatasaray ile Benfica'nın da ilgi göstermesinin ardından Milan ve oyuncunun temsilcileriyle doğrudan görüşmeler yapmak üzere yetkililerini İtalya'ya gönderdi.

Hem "Sport Italia" ağı hem de Türk transfer piyasası uzmanı Yağız Sabuncuoğlu, direktör Cihan Kamer ve Fenerbahçe'nin bazı yetkililerini taşıyan uçağın bu pazartesi akşamı Milano Havalimanı'na indiğini doğruladı.

Fenerbahçe heyetinin görevi, transferin bedelini ve kişisel şartları Milan yönetimi ve Rafael Leao'nun çevresiyle görüşmek.

Haberlerde, Fenerbahçe'nin Leao'yu en fazla 40 milyon euro karşılığında kadrosuna katmak istediği belirtildi. Bu rakam Milan'ın kabul edebileceği asgari tutarı temsil ederken, Rossoneri'nin transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle tamamlamayı reddettiği ifade edildi.

Oyuncu, Portekiz Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na katılımının ardından hâlâ tatilini geçiriyor ve kendi giyim markasının tanıtımını yapmak üzere Brezilya'da bulunuyor.

Leao, Milan'ın yeni sezon için Avustralya'da yapacağı hazırlık turnesine katılmaya hazırlanıyor ve transferiyle ilgili öncesinde bir anlaşmaya varılmaması hâlinde, bu hafta içinde daha ileri bir tarihte doğrudan oraya gidecek.

Hem Milan hem de oyuncu, aralarındaki ayrılığın bu yaz transfer döneminde gerçekleşeceğini biliyor; ancak beklenen teklifler öngörüldüğü şekilde gelmedi, zira ciddi ilgi şu ana kadar yalnızca Türkiye Ligi kulüpleriyle sınırlı kaldı.

Hem Galatasaray hem de Benfica oyuncuyla anlaşmaya ilgi gösterdi. Portekizli kulübün, serbest yıldız Muhammed Salah ile görüşmelerinin çıkmaza girmesinin ardından daha fazla hamle yaptığı biliniyor; ancak Fenerbahçe, görüşmelere başlamak için yetkililerini şahsen İtalya'ya gönderen ilk kulüp oldu.