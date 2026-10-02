Sezonda 40 gol atmasına rağmen Kylian Mbappé, bazılarının oynadığı takımların dengesi üzerindeki etkisi olarak nitelendirdiği durum nedeniyle sık sık eleştirilerle karşı karşıya kalıyor; ancak Thierry Henry sorunun Fransız yıldızda değil, onun sistem içinde nasıl kullanıldığında yattığını düşünüyor.

Henry, "RMC" radyosundaki "Rothen s'enflamme" programına yaptığı açıklamada Fransa Milli Takımı'nın kaptanını savundu ve Mbappé ile birlikte galibiyetler elde etmenin mümkün olduğunu, doğru kombinasyonu bulma sorumluluğunun ise teknik direktöre düştüğünü vurguladı.

Henry şunları söyledi: "Mbappé ile iyi oynayabilirsiniz, ama bu takım için en uygun durumu bulmak teknik direktöre bağlı. Bu, Zidane'ın görevi olacak, tıpkı Didier Deschamps'ın görevi olduğu gibi ve Paris Saint-Germain ile Monaco'da onunla çalışan tüm teknik direktörlerin görevi olduğu gibi."

Fransız "Foot Mercato" sitesinin aktardığı açıklamalarında şunları ekledi: "Doğru dengeyi bulmanız gerekiyor ve bu, Mbappé olsun ya da olmasın zor bir görev. Mbappé gerçekten sorun değil."









Henry, futboldan başka örnekler de verdi ve bazı etkili oyuncuların yokluğunun farklı taktiksel zorluklar getirebileceğini, bunun da teknik direktörün rolünü takım içinde dengeyi kurmada temel hale getirdiğini açıkladı.

Henry'nin Mbappé'yi savunması, Fransız yıldızın bireysel etkisinin takım performansı üzerindeki boyutuna dair sürekli bir tartışmayla karşı karşıya kaldığı bir dönemde, özellikle de Zinedine Zidane yönetiminde yeni bir aşamanın yaklaştığı sırada geldi.



