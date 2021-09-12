39 faul, 12 sarı, 1 kırmızı kart: Sporting ve Porto yenişemedi

Lizbon'da karşılaşan iki takım, faullerin ve kartların havada uçuştuğu maçta ligde son iki maçta olduğu gibi yine berabere kaldı.

Portekiz Ligi'nin 5. haftasında karşılaşan geçtiğimiz sezonun şampiyonu Sporting ile Porto 1-1 berabere kaldı. Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi C Grubu'ndaki rakiplerinden olan Sporting, maça hızlı başladı ve 16. dakikada Nuno Santos'un golüyle öne geçti. Ancak ikinci yarıda 71. dakikada Luis Diaz'ın golüne engel olamayan Lizbon ekibi sahadan 1 puanla ayrıldı.

İlk yarıda, skor 1-0 olduktan sonra bulduğu net gol pozisyonlarını değerlendiremeyen Sporting, Porto savunmasında özellikle Mbemba'nın yaptığı hatalardan yeteri kadar faydalanamadı. Son derece sert geçen karşılaşmada oyun faullerle sık sık durdu ve hakem Nuno Almeida 10 kez sarı kartına başvurdu. Porto'da ikinci yarıda oyuna giren Toni Martinez'i de çift sarı kartla oyundan atan Almeida, karşılaşmanın kontrolünü sağlamakta zaman zaman zorlandı. Oyun maç sonunda fauller nedeniyle 8 dakika uzadı.

FT | Sporting 1-1 Porto



After 98 minutes, 12 yellow cards and 1 red card, it finishes all square at the Alvalade.



Luis Díaz’s second half goal, Porto’s only shot on target in the match, cancels out Nuno Santos’ opener for Sporting.



Both sides sit on 11 points. pic.twitter.com/joFMwUlyE1 — Próxima Jornada (@ProximaJornada1) September 11, 2021

Sporting'de geçtiğimiz sezonun yıldızı Pedro Gonçalves ilk 11'de yer almazken Pedro Porro'nun etkili oyunu Porto'da Wilson Manafa'nın olduğu sol kanatı fazlasıyla zorladı. Teknik direktör Ruben Amorim yeni transfer Pablo Sarabia'yı da ikinci yarıda Jovane Cabral'ın yerine oyuna dahil etti. Bu beraberlikle Sporting, 11 puanla lider Benfica'nın ardında 2. sırada yer alıyor.