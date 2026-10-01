Yıllarca süren küslük ve düşmanlığın ardından, Belçikalı kaleci Thibaut Courtois sessizliğini bozarak, 2022 yılında yaptığı meşhur açıklamalarla alevlendirdiği tartışmaya son noktayı koydu ve o çok konuşulan "Ben tarihin doğru tarafındayım" sözünün hiçbir şekilde eski kulübü Atlético Madrid'e yönelik olmadığını vurguladı.

Courtois'nın ezeli rakip Real Madrid'e transfer olmasından bu yana, Atlético taraftarıyla ilişkisi sevgiden şiddetli bir düşmanlığa dönüştü. Chelsea'den kiralık olarak Atlético'da oynayan ve onlarla birlikte İspanya Ligi şampiyonluğu kazanıp 2014 Şampiyonlar Ligi finaline ulaşan kaleci, Wanda Metropolitano stadına yaptığı her ziyarette ıslıklamalardan ve düşmanlıktan kurtulamadı.

Gerilimin doruk noktası, Real Madrid ile Liverpool arasındaki Şampiyonlar Ligi finalinin arifesinde, Mayıs 2022'de yaşandı. Courtois o dönemde şöyle demişti: "2018'de Real Madrid'e karşı final oynadılar; Real Madrid'le karşılaştığınızda, finalleri kazandıklarını bilirsiniz ve şimdi ben tarihin kazanan tarafındayım." Bu söz, Atlético taraftarları tarafından, bizzat Courtois'nın da içinde yer aldığı 2014 Lizbon finalindeki yenilgilerine doğrudan bir gönderme olarak yorumlanmıştı.

Dört buçuk yıl sonra kaleci, İspanyol "Onda Cero" radyosunda hikâyenin tamamını anlattı ve eski kulübüne daha önce görülmemiş sıcak sözlerle açıklama yaparak barışma mesajı verdi.





Courtois şöyle konuştu: "Elimde olsa o sözü silmezdim, çünkü onlarla - Atlético Madrid'le - ilgili değil, Liverpool'la ilgiliydi. Atlético hakkında her zaman büyük bir saygıyla konuştum ve orada şampiyonluklar kazandım."

Belçikalı yıldız şunları ekledi: "O dönem İspanya'ya âşık olmamı sağladı, orada iki çocuğum oldu ve hakkında asla kötü bir söz söylemem. Chelsea'den kiralık olduğum için ayrıldım."

Courtois sözlerini net bir minnettarlık mesajıyla noktaladı: "Atlético'da geçirdiğim dönemden çok gurur duyuyorum, çünkü beni bugün olduğum kaleci yaptı."







