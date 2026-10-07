4 yıllık ayrılığın ardından: Pique ile Shakira arasındaki yeni hukuki mücadelenin detayları

Şarkıcı Shakira ve Gerard Piqué, ayrılıklarından dört yıl sonra yeniden mahkemede karşı karşıya geldi.

Eski çift, bir anlaşmaya varamayan birkaç günlük müzakerelerin ardından, çocukları Milan ve Sasha'nın ziyaret takvimini görüşmek üzere Barselona şehir mahkemesinde hazır bulundu.

"Marca" gazetesinin haberine göre, yasal süreç sona erdi ve durum şimdi kararın açıklanmasını bekliyor. Bu arada Gerard Piqué'ye yakın kaynaklar, anlaşmazlığa dair kendi anlatımlarını paylaştı ve ayrılıklarını duyurmalarının ardından aylarca süren müzakereler sonucunda 2022 yılında vardıkları anlaşmanın maddelerini ayrıntılı olarak açıkladı.

Shakira neyi değiştirmek istiyor?

Yeni anlaşmazlık, Milan ve Sasha'nın Miami ile Barselona arasındaki seyahatiyle ilgili. Çocuklar 2023 yılından bu yana anneleriyle Miami'de yaşarken, Piqué Barselona'da ikamet ediyor.

Gelecek maçlar BAR La Liga 12:30 GET

Shakira'nın temsilcilerine göre, şarkıcı velayet anlaşmasının bir maddesini değiştirerek çocuklarının kısa tatil dönemlerinde Atlas Okyanusu'nu aşarak seyahat etmesini engellemeyi amaçlıyor.

Sanatçı, amacının çocukların babalarıyla geçirdiği zamanı azaltmak olmadığını, aksine seyahat yükünün yalnızca çocukların omuzlarına binmesi yerine ebeveynler arasında paylaştırılmasını istediğini vurguluyor.

Önerisi, Piqué'nin kısa tatil dönemlerinde Miami'ye giderek çocuklarıyla orada vakit geçirmesini içeriyor; böylece çocuklar kısa süreler için uzun mesafe seyahat etme zahmetinden ve bunun yol açtığı uyku düzeni bozukluğundan kurtulacak.

Şarkıcının temsilcileri, bu değişikliğin Milan ve Sasha'nın ruhsal, bedensel ve akademik sağlığını daha iyi koruyacağına ve her zamanki yaşam rutinlerini sürdürmelerine olanak tanıyacağına inanıyor.

2022 anlaşmasının ayrıntıları

Eski futbolcuya yakın kaynaklar, İspanyol "La Vanguardia" gazetesine 2022 yılında varılan anlaşmaya dair yorumlarını ve Shakira'nın şimdiki talebinin doğuracağı sonuçları açıkladı.

Bu kaynaklara göre, çocukların bazı tatillerde Barselona'ya yaptığı seyahatler, şarkıcının onlarla birlikte Miami'ye taşınmasına izin veren anlaşmanın bir parçasıydı.

Piqué'ye yakın kişiler gazeteye şunları söyledi: "Anlaşma, Amerikan okul takvimindeki ve her biri yaklaşık bir hafta süren tatil dönemlerinde Milan ve Sasha'nın Barselona'da babalarının ailesiyle, yani amcaları, halaları ve dedeleriyle birlikte olmasını, Bulevar'daki eve gitmelerini öngörüyordu... Buna karşılık baba, onların anneleriyle Miami'ye taşınmasını kabul etti."

Aynı kaynaklar, anlaşmanın uzun müzakerelerin bir ürünü olduğunu ve eski aile evinde yaklaşık 12 saat süren bir toplantıyla sonuçlandığını belirtiyor. Anlaşma, çocukların anneleriyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri'ne taşınmasına izin verirken, Piqué'ye geniş ziyaret hakları tanıdı.

Eski futbolcuya yakın kaynaklara göre anlaşma, Piqué'nin her ay Miami'ye giderek çocuklarıyla dokuz gün geçirmesini öngörüyordu. Kaynaklar şunu ekledi: "O her zaman sözünü tutuyor."

Ayrıca Milan ve Sasha, bazı resmi tatillerde babaları ve ailesiyle vakit geçirmek için Barselona'ya seyahat ediyordu.

Önerilen tarihler, Amerikan okullarındaki Şükran Günü tatilini ve mart ayı sonundaki ilkbahar tatilini kapsıyordu; böylece çocuklar derslerini veya etkinliklerini kaçırmadan İspanya'ya seyahat edebilecekti.

Anlaşma ayrıca yaz ve Noel tatillerinin yarısının ebeveynler arasında bölüştürülmesini öngörüyordu. İşte Shakira'nın şimdi değiştirmek istediği düzenleme tam olarak bu.

Shakira ile Piqué arasındaki ayrılık anlaşması

Ayrılık anlaşması, aynı yılın haziran ayında ayrılıklarını duyurmalarının ardından aylarca süren müzakerelerin sonunda, Aralık 2022'de Barselona'da bir hâkimin huzurunda onaylandı.

Piqué'ye yakın kaynaklar, Shakira'nın önerisinin, anlaşmada çocukların eğitim yılının belirli dönemlerinde Barselona'ya yaptığı seyahatleri düzenleyen bir maddeyi doğrudan etkilediğine inanıyor.

Eski futbolcuya yakın kaynaklar sözlerini şöyle bitirdi: "O, her zaman seyahat edenin baba olmasını istiyor; mesele tamamen bunun üzerine kurulu."