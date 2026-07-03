4 yıldır emekli... Efsanevi teknik direktör Suudi Arabistan’a teklifte bulundu

4 yıl önce emekli olan bir teknik direktör, Suudi futbolunda bir dönem önce tarihi başarılar elde etmiş bir isim olarak, önümüzdeki dönemde bu ligde çalışmak üzere adaylığını koydu.

Söz konusu isim, Suudi milli takımını 2006 Dünya Kupası finallerine taşıyan ancak turnuva öncesinde görevinden alınan Arjantinli Gabriel Calderón'dur. Calderón, 2008 ile 2010 yılları arasında Al-Ittihad'ı, 2011 yılına kadar da Al-Hilal'ı çalıştırmıştı.

Calderón, Suudi gazetesi “Al-Riyadiya”ya verdiği demeçte, Suudi milli takımının 2026 Dünya Kupası’ndan elenmesinden bahsetti. Takım, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile berabere kalarak ve İspanya’ya 4-0’lık ağır bir yenilgi alarak 2 puanla 8. grubun son sırasında yer almıştı.

Arjantinli teknik direktör bu konuda şunları söyledi: “Suudi Arabistan’dan ayrıldığımdan bu yana pek çok şey değişti. Belki de ligin gelişmesi ve yerli oyuncuların az katılımı, milli takımın seviyesine yansımıştır.”

Suudi Arabistan’daki deneyimi hakkında ise şunları söyledi: “Orada her şeyi başardım, futbolun ve Suudi halkının tadını çıkardım, tek bir maç bile kaybetmeden Dünya Kupası’na katıldım ve Dünya Kupası’nda milli takımı yönetmeye devam etmeyi umuyordum.”

Ve sözlerini şöyle tamamladı: “Tek dileğim, Suudi milli takımının ve yerel futbolun başarıya ulaşması. Umarım bir gün, Suudi Arabistan’da futbolun bu yeni döneminde yeniden yaşama ve çalışma fırsatı bulurum.”

Calderón, 4 yıldır sahalardan uzak. Tam olarak 2022 yılından beri, yani Arap dünyasında Bani Yas ve Al-Wassal (BAE), Katar ve Bahreyn milli takımı gibi takımlarda bir dizi deneyim yaşadıktan sonra Khorfakkan kulübünden ayrıldığından beri sahalardan uzak.