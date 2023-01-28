Türk asıllı orta saha oyuncusu, yaşadığı zorlu süreçten 4 yıl sonra bahsetti.

NE OLDU? Sorunun Juventus'un takım doktorları tarafından teşhis edilmesinin ardından, Türk asıllı Alman oyuncu acilen ameliyat olmak zorunda kaldı.

O zamanlar Liverpool, sorunları "cerrahi tedavi gerektirebilecek bir tiroid nodülü" olarak tanımlamıştı, ancak Emre Can, prosedürün o bölgedeki kanser için olduğunu açıkladı.

Ve Juve ekibine erken teşhisleri için minnettarlığını dile getirdi.

NE SÖYLENDİ? 29 yaşındaki oyuncu DAZN'a, "Tiroid kanseri oldum ve acilen ameliyat olmam gerekiyordu" dedi ve şunları ekledi:

"Bu hayatımda çok şey değiştirdi. Çok paranız olabilir, her şeyiniz olabilir, ama en önemli şey sağlıktır.

"Bu hayatın bir parçası ve herkese tarama yaptırmasını öneriyorum. Ne kadar sağlıklı olduğunuzu düşünürseniz düşünün... Bunları zamanında öğrenirseniz daha erken bir şekilde çözebilirsiniz.

"Juventus doktorlarına çok minnettarım. Kulüpteki sağlık kontrollerimden iki ay sonra beni aradılar.

"Neler olup bittiğini bilmiyordum, tiroidin ne olduğunu bile bilmiyordum ve kanser olacağımı asla hayal edemezdim. Torino'ya taşınmak sadece bunun için bile değerliydi."

BÜYÜK RESİM: Emre Can'ın kariyeri, yaşadığı sağlık probleminin de etkisiyle Torino'da istediği gibi ilerleyemedi.

Orta saha oyuncusu, kulüp için 45 maçta sadece dört gol kaydetti, ancak ameliyattan sonra iki ay sahalardan uzak kaldı.

İtalya'da sadece bir buçuk yıl geçirdikten sonra, 2020 yazında satın alma opsiyonuyla Dortmund ile sözleşme imzalayarak Almanya'ya geri döndü.

ÜÇ FOTOĞRAFTA:

Getty Images

Getty Images

Getty Images

EMRE CAN İÇİN SIRADA NE VAR? 29 yaşındaki oyuncu, Edin Terzic'in takımında önemli bir oyuncu olmaya devam ediyor.

Ve muhtemelen Pazar günü Dortmund, Bundesliga'da Bayer Leverkusen deplasmanına çıktığında yine ilk 11'de olacak.