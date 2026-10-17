Afrika Uluslar Kupası, iki yılda bir düzenlenme sistemine geri dönme yolunda ilerliyor. Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) tarafından alınan ve turnuvanın 2028 yılından itibaren dört yılda bir düzenlenmesini öngören karar, Afrika futbol camiasında geniş çaplı itirazlara yol açtı; ardından konfederasyon başkanı Patrice Motsepe, karardan geri dönülebileceğinin sinyalini verdi.

CAF, Aralık 2025'te Afrika Uluslar Kupası'nın 2028 edisyonundan itibaren dört yılda bir düzenleneceğini, ilgili taraflarla herhangi bir ön istişare yapmadan ve kararı oylamaya sunmadan açıklamıştı. Bu durum, turnuvanın kıtada sahip olduğu özel konum nedeniyle federasyon yetkililerinin ve taraftarların büyük bölümünde rahatsızlığa neden olmuştu.

Ancak Motsepe'nin, Yeşil Burun Adaları'nın başkenti Praia'da düzenlenen ve Afrika futbolunu ele alan bir konferans sırasında yaptığı açıklamalar dosyayı yeniden açtı. Motsepe, turnuvanın iki yılda bir düzenlenmesini öngören eski sistemle devam edebileceğine işaret etti.

"Afrik Foot" sitesinin aktardığına göre, eski sisteme dönüş önerisinin, 21 Kasım'da Nijerya'nın başkenti Abuja'da yapılması planlanan CAF'ın bir sonraki olağan genel kurulunda oylamaya sunulması bekleniyor. Bu, Fas'ın ev sahipliği yaptığı Afrika Uluslar Kupası sırasında açıklanan ilk kararın üzerinden yaklaşık 11 ay geçmişken gerçekleşecek.

Renard görüşünü açıkladı

Fildişi Sahili Milli Takımı'nın teknik direktörü Fransız Hervé Renard, eski sisteme dönüşü destekleyenlerin başında geliyor. Renard, Afrika Uluslar Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesinin en uygun seçenek olmayı sürdürdüğünü belirterek, edisyonlar arasında 4 yıl beklenmesi fikrine karşı olduğunu dile getirdi.

Renard, "Afrik Foot"a yaptığı açıklamalarda şunları söyledi: "Afrika Uluslar Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesine geri dönülmesini ve turnuvanın eskiden olduğu gibi devam etmesini çok iyi bir şey olarak görüyorum. Turnuvanın dört yılda bir düzenlenmesi bence çok uzun bir süre, ama bu benim kişisel görüşüm."

Demokratik Kongo Milli Takımı'nın teknik direktörü Sébastien Desabre de aynı fikri destekleyerek, Afrika futbolunun turnuvanın iki yılda bir sürdürülmesine ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

CAF, Afrika Uluslar Kupası'nın sistemindeki değişiklikle eş zamanlı olarak, katılımın yalnızca Afrika liglerinde forma giyen oyuncularla sınırlı olduğu Afrika Yerel Oyuncular Uluslar Kupası'nı (CHAN) iptal ettiğini de açıklamış, bu kararı ekonomik verimlilikle ilgili gerekçelere dayandırmıştı.