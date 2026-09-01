Sakatlık laneti, Roshn Ligi'ndeki geleneksel rakip Ahli'ye karşı oynanan klasiko maçında Hilal kulübünün kalelerini yıktı.

Hilal, bugün salı günü Kingdom Arena Stadı'nda, Suudi Roshn Ligi'nin üçüncü haftasından ertelenen maçta rakibi Ahli'yi konuk etti.

Hilal, maçın başından itibaren savunma hattında bir dizi sakatlıkla mücadele etti. Bu, Suudi Arabistanlı savunmacı Ali Lajami ile başladı; kendisi ilk yarıda oyundan çıkmak zorunda kaldı ve yerine Hassan Tembekti oyuna girdi.

İşin garibi, Tembekti de daha yeni uzun süreli bir sakatlıktan dönmüştü, ancak Türk savunmacı Yusuf Akçiçek'in de sakatlık nedeniyle yokluğunda oyuna girmek zorunda kaldı.

Sakatlık laneti ikinci yarının başında da devam etti; Fransız bek Theo Hernandez da maçı tamamlayamadı ve yerine Muteb el-Harbi oyuna girdi.

Birkaç dakika sonra Hilal'in Senegalli savunmacısı Kalidou Koulibaly, Ahli orta saha oyuncusu Fransız Valentin Atangana ile şiddetli bir çarpışmanın ardından başına ağır bir darbe aldı.

Koulibaly, şiddetli kanama geçirmesi nedeniyle başına bandaj yapmak zorunda kaldı; ancak İtalyan teknik direktörü Simone Inzaghi, savunma hattındaki sayısal eksiklik nedeniyle onu oyundan çıkarmama kararı aldı.

Böylece Hilal'in savunma hattındaki tüm oyuncular, sağ bek Muhammed Mahzari hariç, Ahli'ye karşı oynanan klasiko maçında sakatlanmış oldu.