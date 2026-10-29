Barcelona'nın savunma hattını vuran benzeri görülmemiş sakatlık krizi ortasında, hem yeni hem de eski bir isim, uzun süredir beklenen sihirli bir çözüm olarak Camp Nou'nun kulislerinde güçlü biçimde gündeme gelmeye başladı. Söz konusu isim, Tottenham'ın sağ beki ve İspanya Milli Takımı ile dünya şampiyonu olan Pedro Porro.

Bu zorunlu hamle, teknik ekibin son haftalarda gerçek bir savunma felaketiyle karşı karşıya kalmasının ardından geldi. Eric Garcia, Jules Koundé, Andreas Christensen ve Chadi Riad'ın aynı anda sakatlanmasıyla birlikte dört savunmacı birden devre dışı kaldı; bu durum, kulüp yönetimini kış transfer dosyasını sonuna kadar açmaya itti.

İspanyol "3cat" sitesinin Katalan kulübündeki özel kaynaklara dayanarak aktardığına göre, şu ana kadar kesin bir karar alınmış değil. Zira yönetim, özellikle de tıbbi raporların sakatlıkların uzun süreli olmadığını teyit etmesi nedeniyle, temkinli davranmayı ve sakatların durumunun gelişmesini beklemeyi tercih ediyor.

Ancak kış transfer dönemine girilmesi kararlaştırılırsa, Başkan Joan Laporta'nın net ve kişisel olarak tercih ettiği bir hedefi var: Pedro Porro. Extremadura'nın evladı ve Girona'nın eski oyuncusu, dikkat çeken performansının ardından başkanın gözde isimlerinden biri haline geldi.

Lamine Yamal ile büyüleyici bir ikili

Laporta'nın Porro'ya duyduğu hayranlık boşuna değil. 26 yaşındaki bek, geçen yaz Dünya Kupası'nı kazanan İspanya Milli Takımı'nın en önemli kilit isimlerinden biriydi.

İkinci maçtan itibaren ilk 11'deki yerini sağlama alan Porro, sağ kanatta Barcelona'nın cevheri Lamine Yamal ile muhteşem bir ikili oluşturdu ve attığı iki kritik golle şampiyonluğa doğrudan katkı sağladı; bu gollerden biri Fransa'ya karşı tarihi yarı finalde geldi.

Kaynaklar, Laporta'nın bizzat Dallas stadında yarı finali canlı izlediğini ve oyuncu hakkında olağanüstü bir izlenimle ayrıldığını, bu izlenimin de kendisinin Dünya Kupası finalini izlemesinin ardından pekiştiğini ortaya koydu.

Yazın nabız yoklaması

Porro, Dünya Kupası'nın başlamasından hemen önce Tottenham Hotspur ile sözleşmesini yenilemiş olsa da (bu durum transferin şartlarını karmaşıklaştırıyor ve onu maliyetli hale getiriyor) Barcelona eli kolu bağlı durmadı.

Kaynaklar, Katalan kulübünün savunmayı güçlendirme fikrinin gündemde olduğu geçen yaz transfer döneminin son haftalarında oyuncunun ve çevresinin nabzını fiilen yokladığını teyit etti.

Bu keşif temaslarına rağmen, aynı kaynaklar meselenin bilgi toplama aşamasını aşmadığını ve Barcelona'nın şu ana kadar ne oyuncuya ne de Londra kulübüne resmi bir teklif sunmadığını vurguladı. Ancak Barcelona'nın önümüzdeki ocak ayında harekete geçmeye karar vermesi halinde, oyuncunun adı şu an Laporta'nın listesinin başında yer alıyor.