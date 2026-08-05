Suudi Arabistan ekibi İttihad'ın kadrosunu, AFC Elit Şampiyonlar Ligi'ndeki beklenen Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi El Jazira maçı öncesinde sakatlık laneti vurdu.

İttihad, Asya elit turnuvasının lig aşamasına yükselmeye hak kazandıracak ön eleme turunda, önümüzdeki salı günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi'deki Muhammed bin Zayed Stadı'nda El Jazira ile karşılaşacak.

Suudi Arabistan gazetesi "Arriyadiyah", İttihad'ın maça, başta Suudi Arabistanlı savunmacı Ahmed Şerahili ve Malili orta saha oyuncusu Mamadou Doumbia olmak üzere 4 oyuncusundan yoksun çıkacağını, bu ikisinin sakatlıktan iyileşmek için rehabilitasyon programlarına tabi tutulduğunu belirtti.

Gazete ayrıca iki yeni eksiği daha açıkladı; bunlar savunmacı Saad El Mousa ve forvet Talal Haci oldu. İttihad'ın teknik direktörü Alman Jens Fiesing, hazır olmamaları nedeniyle bu iki oyuncuyu maç kadrosundan çıkarma kararı aldı.

Buna karşılık, diğer oyuncular Alman teknik adamın maçtan 48 saat önce açıklayacağı listeye katılmaya hazır olacak.

Fiesing, 13 yabancı oyuncunun hizmetinden yararlanabilecek; İspanyol ekibi Almeria'dan Senegalli orta saha oyuncusu Dion Lopy'nin transferinin tamamlanmasının ardından bu sayı 14'e çıkabilir.

İttihad, El Jazira engelini aşarak Asya turnuvasının bir sonraki edisyonunda yer almayı garantilemek ve 21 yıldır kupa dolabına giremeyen unvanı geri kazanmayı umut ederek sezona güçlü bir başlangıç yapmayı hedefliyor.

Hatırlatmak gerekirse İttihad, yeni sezona İspanya kampında 4 hazırlık maçı oynayarak hazırlandı; bunlardan 2'sini kazanmayı başardı: Güney Afrika ekibi Orlando Pirates'ı 3-2, Las Palmas'ı 2-1 yenerken, Real Mallorca'ya 4-2 mağlup oldu ve Malaga ile 2-2 berabere kaldı.