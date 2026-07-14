Goal.com
Canlı

DÜNYA KUPASI'NIN TEK ANINI BİLE KAÇIRMAYIN

Skorlara, canlı güncellemelere ve analizlere sınırsız erişim
Keşfet
FBL-HKG-KSA-SUPER CUP-NASSR-ITTIHADAFP

Çeviri:

4 oyuncuyu kapsayan… Al-Nassr ile Al-Ittihad arasında tarihi bir takas anlaşması

Transfers
Al Nassr FC
Al Ittihad
Premier Lig
N. Alaqidi
S. Al Najdi
M. Shanqeeti
H. Al Ghamdi
Suudi Arabistan

Suudi Ligi, yaz transfer döneminde yine heyecan dolu anlara sahne olacak

Basında yer alan haberler, Suudi Lig’inde Al-Nassr ve Al-Ittihad kulüplerini önümüzdeki yaz transfer döneminde bir araya getirebilecek tarihi bir oyuncu takası anlaşmasının perde arkasını ortaya çıkardı.

Suudi gazeteci Khaled Al-Rashid, “X” sitesindeki kişisel hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Al-Nassr ve Al-Ittihad kulüpleri arasında şu anda bir dizi yerli oyuncunun takas edilmesi için görüşmelerin sürdüğünü ve konunun önümüzdeki günlerde sonuçlandırılacağını belirtti.

Bir başka Suudi gazeteci Saad Al-Subaie de bu haberleri doğrulayarak, her iki kulübün de birbirinden oyuncu alacağını ve Al-Nassr kulübünün ek bir maddi bedel alacağını belirtti.

Kaleci Nawaf Al-Aqidi ve sol bek Salem Al-Najdi, Al-Nassr'dan Al-Ittihad'a transfer olacak; karşılığında ise sağ bek Muhannad Al-Shanqiti ve orta saha oyuncusu Hamed Al-Ghamdi'nin hizmetleri alınacak.

Mevcut mali krizin gölgesinde, karşılıklı transferler Al-Nassr kulübü için yeni sözleşmeler imzalamak adına en uygun yol haline geldi.

Al-Nassr, özellikle Hırvat orta saha oyuncusu Marcelo Brozović’in ayrılışının kesinleşmesinin ardından orta saha hattını güçlendirmek istiyor. Brozović, 2023 yazında Inter Milan’dan transfer edildikten sonra Al-Awal Park’ta 3 yıl geçirmişti.

Öte yandan, Al-Ittihad, geçen sezon birçok maçta yaptığı feci hataların ardından Sırp kaleci Predrag Rajković’in durumunun belirsizliği nedeniyle kaleci pozisyonunu güçlendirme arayışında.

Hatırlanacağı üzere, Al-Nassr geçen sezonu 7 yıllık bir aradan sonra Suudi Roshen Ligi şampiyonluğuyla tamamlarken, Al-Ittihad ise ligi beşinci sırada bitirmişti.

Reklam

BU HİKAYE HOŞUNUZA GİTTİ Mİ?

Google’da GOAL.com’u tercih edilen kaynaklar arasına ekleyin ve haberlerimizin daha fazlasını okuyun

GOAL'ı Google'da takip edin