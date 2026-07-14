4 oyuncuyu kapsayan… Al-Nassr ile Al-Ittihad arasında tarihi bir takas anlaşması

Basında yer alan haberler, Suudi Lig’inde Al-Nassr ve Al-Ittihad kulüplerini önümüzdeki yaz transfer döneminde bir araya getirebilecek tarihi bir oyuncu takası anlaşmasının perde arkasını ortaya çıkardı.

Suudi gazeteci Khaled Al-Rashid, “X” sitesindeki kişisel hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Al-Nassr ve Al-Ittihad kulüpleri arasında şu anda bir dizi yerli oyuncunun takas edilmesi için görüşmelerin sürdüğünü ve konunun önümüzdeki günlerde sonuçlandırılacağını belirtti.

Bir başka Suudi gazeteci Saad Al-Subaie de bu haberleri doğrulayarak, her iki kulübün de birbirinden oyuncu alacağını ve Al-Nassr kulübünün ek bir maddi bedel alacağını belirtti.

Kaleci Nawaf Al-Aqidi ve sol bek Salem Al-Najdi, Al-Nassr'dan Al-Ittihad'a transfer olacak; karşılığında ise sağ bek Muhannad Al-Shanqiti ve orta saha oyuncusu Hamed Al-Ghamdi'nin hizmetleri alınacak.

Mevcut mali krizin gölgesinde, karşılıklı transferler Al-Nassr kulübü için yeni sözleşmeler imzalamak adına en uygun yol haline geldi.

Al-Nassr, özellikle Hırvat orta saha oyuncusu Marcelo Brozović’in ayrılışının kesinleşmesinin ardından orta saha hattını güçlendirmek istiyor. Brozović, 2023 yazında Inter Milan’dan transfer edildikten sonra Al-Awal Park’ta 3 yıl geçirmişti.

Öte yandan, Al-Ittihad, geçen sezon birçok maçta yaptığı feci hataların ardından Sırp kaleci Predrag Rajković’in durumunun belirsizliği nedeniyle kaleci pozisyonunu güçlendirme arayışında.

Hatırlanacağı üzere, Al-Nassr geçen sezonu 7 yıllık bir aradan sonra Suudi Roshen Ligi şampiyonluğuyla tamamlarken, Al-Ittihad ise ligi beşinci sırada bitirmişti.