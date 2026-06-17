"4. madde bombası"... Real Madrid, Negreira davasında Barcelona'yı nasıl cezalandırmaya çalışıyor?

Bir basın raporunda, Real Madrid’in ünlü Negreira davasında Barcelona’yı cezalandırmak amacıyla dayandığı madde ortaya çıktı.

Real Madrid, İspanya Futbol Federasyonu'nun eski hakem komitesi başkan yardımcısı José Negreira'nın Barcelona kulübünden aldığı ödemelerle ilgili disiplin dosyasının yeniden açılmasını talep eden resmi bir dilekçeyi Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) nezdinde sunduğunu duyurduktan sonra, "Negreira" davasındaki tutumunu sertleştirdi.

"AS" gazetesi ise Real Madrid'in UEFA nezdinde Barcelona'yı cezalandırmak için yararlanmak istediği maddeye ilişkin bir haber yayınladı.

Gazete, dünya futbolundaki disiplin sisteminin, kıtasal federasyonlara hem yerel hem de kıtasal müsabakalarda rekabetin adaletini zedeleyen ihlallerde yaptırım uygulama hakkı tanıyacak şekilde düzenlendiğini belirtti.

Gazete, Real Madrid'in "Barcelona'nın hakemler teknik komitesi eski başkan yardımcısına yaptığı ödemelerle ilgili adalet" talebini açık ve net bir şekilde dile getirmesinin ardından Negreira davasının yeniden gündeme geldiğini ekledi.

Gazete şöyle belirtti: “Real Madrid’in bu talebi, İspanyol futbol sisteminin son yıllarda büyük İspanyol kulüpleri arasında hakim olan dostane ilişkilere değil, normal seyrine geri döndüğünü ortaya koydu. Barcelona’ya verilecek olası herhangi bir ceza, yerel bir rekabetle ilgili olduğu için Avrupa Futbol Federasyonu’nun (UEFA) yetki alanına giriyor.”

Gazete şöyle devam etti: “Özellikle, UEFA Disiplin Yönetmeliği’nin 4. maddesi, rekabetin dürüstlüğünü tehlikeye atabilecek herhangi bir takımı diskalifiye etme yetkisinin kıtasal kuruma ait olduğunu belirtmektedir.”

Gazete şöyle devam etti: “4. madde şu şekilde düzenlenmiştir: UEFA, elindeki tüm koşullar ve bilgilere dayanarak, bir kulübün doğrudan veya dolaylı olarak, UEFA Tüzüğü’nün 50(3) maddesi’nin yürürlüğe girdiği tarih olan 27 Nisan 2007’den itibaren, ulusal veya uluslararası düzeyde bir maçın sonucunu manipüle etmeyi veya etkilemeyi amaçlayan herhangi bir faaliyete karıştığına karar verirse, o kulübün turnuvaya katılımının geçersiz olduğu ilan edilir. Bu yasak sadece bir futbol sezonu için geçerlidir.”

Federasyon, kararını ulusal veya uluslararası bir spor kurumu, hakem heyeti ya da bir devlet mahkemesi tarafından verilen bir karara dayandırabilir, ancak buna bağlı değildir.

Ayrıca UEFA, aynı koşullarda ulusal veya uluslararası bir spor kurumu, tahkim kurulu ya da devlet mahkemesi tarafından verilen kararın, söz konusu kulübün UEFA kulüpler turnuvasına katılımını zaten engellediğine ikna olması halinde, o kulübün turnuvaya katılamayacağını ilan etmekten kaçınabilir.

Ve şöyle devam etti: “Aslında, UEFA, Başkanı Aleksander Čeferin’in bir zamanlar futbol tarihinin en büyük skandalı olarak nitelendirdiği davayı henüz kapatmadı.”

Gazete, “Cezanın mutlaka bir mahkeme kararına dayandırılması gerekmez, ancak Avrupa Futbolu Yönetim Kurulu mahkemelerin kararını beklemeyi tercih etti” diye açıkladı.

Gazete şu soruyu sordu: Peki tüm bu olaylarda FIFA’nın rolü nedir?

Ve şu cevabı verdi: “Sadece gözlemci sıfatıyla, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), bir spor federasyonunu ilgilendiren maç sonuçlarının manipülasyonu veya dolandırıcılık davalarında müdahale eder, ancak kulüplere karşı herhangi bir önlem alamaz.”

Gazete şöyle devam etti: “Bu durumda FIFA, ne olacağını görmek için bekliyor; ancak herhangi bir cezanın Avrupa Futbol Federasyonu (UEFA) tarafından verilmesi gerektiğini göz önünde bulunduruyor.”

Rapora göre, Barcelona, mahkeme kararı gerekmeksizin bir yıl süreyle kıtasal turnuvalardan men edilebilir.