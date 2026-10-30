Suudi Arabistan ekibi Al Ahli, Roshn Ligi'ndeki küçük klasiko maçında Şabab karşısında genç yeteneğinden beklenmedik bir darbe aldı.

Al Ahli, bugün cuma günü, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki SHG Arena'da Şabab'a konuk oldu; karşılaşma Roshn Ligi'nin on ikinci haftasında oynandı.

Sadece 66 saniye geçtikten sonra Brezilyalı forvet Ricardo Matias, Al Ahli savunmacısı Rayan Hamed'in hatasını değerlendirip topu kapmayı başardı ve Abdurrahman es-Sanbi'nin ağlarına göndererek Şabab adına skoru açtı.

Ancak Brezilyalı forvet, özellikle golün geçen yaz transfer döneminde kiralık olarak Şabab'a geçtiği asıl takımı Al Ahli'nin ağlarına geldiği için golü kutlamayı reddetti.

Bu gol, Matias'ın bu sezon Şabab formasıyla kaydettiği üçüncü gol oldu; üstelik yalnızca beşinci maçına çıkmış olmasına rağmen bir gole de asist yapmayı başardı.

20 yaşındaki oyuncu, geçen kış transfer döneminde Brezilya ekibi Internacional'den Al Ahli'ye geçmişti ancak A takımla yalnızca 6 maçta forma giymiş ve bu maçlarda hiç gol kaydedememişti.

İstatistik ağı "Opta"ya göre bu gol, Şabab'ın 2011-2012 sezonundan bu yana Suudi Profesyonel Ligi'ndeki katılım tarihindeki en hızlı beşinci golü oldu.

Ayrıca bu gol, Nijeryalı forvet Odion Ighalo'nun Eylül 2021'de Al Hilal'in ağlarına 62 saniye sonra kaydettiği golden bu yana Şabab'ın Roshn Ligi'ndeki en hızlı golü oldu.

Ricardo Matias'ın parlak performansı bu anla sınırlı kalmadı; maçın 22. dakikasında Al Ahli kalecisi Abdurrahman es-Sanbi'nin kırmızı kart görmesine de neden oldu.

Maçın 22. dakikasında Matias, orta sahadan Abdurrahman es-Sanbi'nin kalesiyle karşı karşıya kaldı ve Al Ahli kalecisi kalesinden çıkmaya karar verdi.

Matias topu doğrudan kaleye yöneltti, es-Sanbi ise ceza sahasının dışında olmasına rağmen topu eliyle önlemeye çalıştı; bu da maçın hakemini kendisine kırmızı kart göstermeye sevk etti.

Hollandalı teknik direktör, Brezilyalı forvet Ricardo Matias'ın kaydettiği ilk golde hataya neden olan savunmacı Rayan Hamed'i oyundan çıkarmak zorunda kaldı ve yerine genç kaleci Abdullah Abduh'u oyuna sürdü.

Abdullah Abduh, ilk topunda Al Ahli'nin ağlarındaki ikinci golü yedi; golü, es-Sanbi'nin öldürücü hatası sonucu Şabab'ın kazandığı serbest vuruşu kullanan Belçikalı kanat oyuncusu Yannick Carrasco kaydetti.

Brezilyalı forvet parlak performansını sürdürdü; kazandığı penaltıyı Kolombiyalı forvet Roger Martinez 37. dakikada gole çevirerek Şabab'ın üçüncü golünü kaydetti.

İkinci yarının başında, tam olarak 48. dakikada, Ricardo Matias bir orta pası kafayla ağlara göndererek kendisinin ikinci, Şabab'ın ise dördüncü golünü kaydetti.

İlk golden sonra yaptığı gibi, Brezilyalı forvet bu sezon sonuna kadar kiralık olarak forma giydiği Al Ahli karşısında golü kutlamayı reddetti.