Real Madrid'in El Clasico'daki galibiyeti sadece üç puandan ibaret değildi; yeni bir takımın doğuşunun ilanıydı. Barcelona'yı kendi sahasında 2-1 yenmek, farkı yalnızca üç puana indirmekle kalmadı, aynı zamanda José Mourinho'nun önderlik ettiği taktiksel bir devrimi de gözler önüne serdi. Öyle bir devrim ki, analistleri tek bir cümlede buluşturdu: "Mourinho sonunda kendini ikna etti."

Beyazlılar, pazar günü ezeli rakibi Barcelona karşısında 2-1'lik değerli ve belirleyici bir galibiyet elde etti. Bu maç, Hansi Flick'in takımının üst üste dokuz galibiyetten oluşan bir seriyle yenilmez göründüğü bir dönemin ardından İspanya Ligi şampiyonluk yarışını yeniden alevlendirdi.

Barcelona savunmaları için en büyük kabus olduğunu bir kez daha kanıtlayan Fransız yıldızı Kylian Mbappé'nin ikili golüyle Real Madrid, etkili ikili Lamine Yamal ve Raphinha'nın yokluğundan yararlandı. Böylece Barcelona ve Atlético Madrid'in gerisinde üçüncü sırada kalmasına rağmen puan tablosundaki farkı yalnızca üç puana indirdi.

Bu dönüşümün sırrı ne?

Ünlü "Carrusel Deportivo" programında tartışıldığı üzere, galibiyet yalnızca Mbappé'nin parlak performansı sayesinde değil, Mourinho'nun hiçbir yedek planı olmadığı izlenimi veren Flick'e tamamen üstün geldiği taktiksel yaklaşımı sayesinde geldi.

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Analist Julio Pulido, bu galibiyetin Mourinho için büyük bir kişisel başarı olduğunu düşünüyor ve şunları söylüyor: "Bence bu Mourinho için büyük bir başarı, çünkü ilk planını takımın gerçek ihtiyaçlarına uyacak şekilde değiştirmeyi başardı."

Pulido, Portekizli teknik adamın düşüncelerindeki köklü dönüşümü şöyle açıklıyor: "Mourinho'nun geçen haftaya kadarki planına baktığımızda, Tchouaméni ve Valverde'nin orta sahaya hapsolduğunu, Bernardo Silva'nın tamamen ortadan kaybolduktan sonra yedek kulübesinde olduğunu, Vinícius'u oynatmakta ısrar ettiği için Diomande'nin yedek kaldığını görüyoruz. Valverde'yi sağ kanatta oynatmayı ise hiç düşünmemişti; işte büyük değişim bu."

Sevilla maçı: dönüm noktası

Pulido, asıl dönüm noktasının El Clasico'da değil, ondan bir hafta önce, Real Madrid'in Sevilla'yı 4-1 ezdiği maçta olduğunu açıklıyor. Mourinho, o geceden itibaren farklı bir takım kurabileceğini fark etti.

Şöyle dedi: "Sevilla maçı bir dönüm noktasıydı, o maçtan beri işler değişti. Valverde'yi cesaretle oynattı ve Vinícius'u yedek kulübesine oturttu, Güler'i sahanın merkezine daha yakın bir mevkiye taşıdı ve performansını inanılmaz derecede geliştirdi; işte Mourinho'nun asıl başarısı bu."

Barcelona: yenilmez bir birlikten şüphelerle çevrili bir takıma

Analist Miguel Martín Talavera ise, mevcut Real Madrid'in lige başlayan takımdan tamamen farklı olduğuna dikkat çekti ve hâlâ üçüncü sırada olmasına rağmen herkesin bu gelişmeyi beklediğini belirtti.

Talavera, Real'in rakibiyle ilgili son derece önemli bir noktaya değindi: "Mourinho'nun başarısı ve Real Madrid'in dikkat çekici performansı bir yana, bence en önemli haber şu: Yenilmez, göz kamaştırıcı ve rekor kıran Barcelona, üç günde iki maç kaybetti ve gerçekliğe geri döndü."

Sözlerini şöyle tamamladı: "Bunun çok çalışmak gerektirdiğini ve hiç kimsenin ekim ayında herhangi bir şey kazanmadığını gösterdiler. Şimdi, özellikle Paris Saint-Germain karşısında aldığı yenilginin ardından Barcelona'yı şüphelerle çevrili görüyorum."



