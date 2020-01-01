4 büyüklerin en çok transfer yaptığı sezonlar ve akıbetleri
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Fenerbahçe, Süper Lig'de 2020-21 sezonuna 18 transferle girerek eşine az rastlanır bir kadro yapılanmasına imza attı.
4 büyüklerin 2000'li yıllardaki yaz transfer dönemlerinde 10'un üzerinde takviye yaptığı sezonları ve o sezonlardaki akıbetlerini derliyoruz...
|FENERBAHÇE
|Sezon
|Transfer Sayısı
|Sıralama
|2000-01
|13
|Şampiyon
|2003-04
|11
|Şampiyon
|2015-16
|11
|2.
|2017-18
|10
|2.
|2018-19
|11
|6.
|2019-20
|13
|7.
|GALATASARAY
|Sezon
|Transfer Sayısı
|Sıralama
|2001-02
|12
|Şampiyon
|2002-03
|13
|2.
|2003-04
|11
|6.
|2007-08
|10
|Şampiyon
|2011-12
|10
|Şampiyon
|2017-18
|10
|Şampiyon
|2019-20
|14
|6.
|BEŞİKTAŞ
|Sezon
|Transfer Sayısı
|Sıralama
|2001-02
|11
|3.
|2002-03
|13
|Şampiyon
|2004-05
|13
|4.
|2006-07
|10
|2.
|2011-12
|12
|4.
|2013-14
|11
|3.
|2016-17
|10
|Şampiyon
|TRABZONSPOR
|Sezon
|Transfer Sayısı
|Sıralama
|2000-01
|12
|5.
|2001-02
|11
|14.
|2002-03
|13
|7.
|2003-04
|13
|2.
|2006-07
|10
|4.
|2008-09
|14
|3.
|2011-12
|14
|3.
|2014-15
|20
|5.
|2019-20
|13
|2.