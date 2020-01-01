Süper Lig

4 büyüklerin en çok transfer yaptığı sezonlar ve akıbetleri

Goal
Son güncelleme
Yorum()
Diego Perotti Fenerbahce
Depophotos
Fenerbahçe, yaz transfer sezonunu 18 takviyeyle tamamladı. Peki 2000'li yıllarda sezona bol transfer yaparak giren 4 büyükler ligde ne yaptı?

Fenerbahçe, Süper Lig'de 2020-21 sezonuna 18 transferle girerek eşine az rastlanır bir kadro yapılanmasına imza attı.

4 büyüklerin 2000'li yıllardaki yaz transfer dönemlerinde 10'un üzerinde takviye yaptığı sezonları ve o sezonlardaki akıbetlerini derliyoruz...

FENERBAHÇE
Sezon Transfer Sayısı Sıralama
2000-01 13 Şampiyon
2003-04 11 Şampiyon
2015-16 11 2.
2017-18 10 2.
2018-19 11 6.
2019-20 13 7.
 
GALATASARAY
Sezon Transfer Sayısı Sıralama
2001-02 12 Şampiyon
2002-03 13 2.
2003-04 11 6.
2007-08 10 Şampiyon
2011-12 10 Şampiyon
2017-18 10 Şampiyon
2019-20 14 6.
 
BEŞİKTAŞ
Sezon Transfer Sayısı Sıralama
2001-02 11 3.
2002-03 13 Şampiyon
2004-05 13 4.
2006-07 10 2.
2011-12 12 4.
2013-14 11 3.
2016-17 10 Şampiyon
 
TRABZONSPOR
Sezon Transfer Sayısı Sıralama
2000-01 12 5.
2001-02 11 14.
2002-03 13 7.
2003-04 13 2.
2006-07 10 4.
2008-09 14 3.
2011-12 14 3.
2014-15 20 5.
2019-20 13 2.

Kapat