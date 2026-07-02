4 aylık bir fikir… Ertelenen karar, Roshen’i “Yabancılar Ligi”ne dönüştürüyor

Şu anda, özellikle milli takımın 2026 Dünya Kupası’ndan erken elenmesinin ardından, yabancı oyuncu sayısı Suudi Ligi taraftarlarının ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Suudi milli takımı, Uruguay ve Yeşil Burun Adaları ile berabere kalarak topladığı 2 puanla 8. grubun son sırasında yer aldı ve İspanya'ya 4-0'lık ağır bir yenilgiye uğradıktan sonra Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etti.

Bazıları bu başarısızlığın nedenini Suudi Lig’deki yabancı oyuncu sayısının artmasına bağlarken, diğerleri ise bu tür bir başarısızlığın tekrarlanmasını önlemenin yolunun önümüzdeki dönemde bu sayıyı artırmak olduğunu savundu.

Suudi gazetesi “El Şark El Awsat”, Roshen Ligi Birliği’nin geçtiğimiz dönemde Suudi Futbol Federasyonu ile tüm kulüplerin sınırsız sayıda yabancı oyuncu ile sözleşme imzalamasına izin verilmesi fikrini görüştüğünü yazdı.

Bu kararın amacı, Suudi oyuncuları yurtdışında, özellikle de Avrupa liglerinde profesyonel olarak oynamaya teşvik etmektir; zira bu, önümüzdeki yıllarda Suudi milli takımına fayda sağlayabilecek uzun vadeli çözümlerden biri olarak görülmektedir.

Gazete, bu fikrin aniden ortaya çıkan bir şey olmadığını, ancak 4 ay önce her iki tarafın da katıldığı toplantılarla başladığını ve bu kararın sonuçları ile artı ve eksilerini tartıştıklarını, ancak kesin olarak uygulanmasına henüz karar verilmediğini açıkladı.

Gazete, özellikle Lig Birliği’nin Roshen Ligi kulüplerine zaten yazışarak gelecek sezon yabancı oyuncu sayısının aynı kalacağını bildirdiği için, bu kararın önümüzdeki sezon uygulanmaya başlanmayacağını öne sürdü.

Mevcut yönetmeliklere göre, her kulüp yaş sınırlaması olmaksızın 8 yabancı oyuncu ve 21 yaş altı 2 oyuncu kadrosuna alabilir; ancak Roshen Ligi maç kadrosuna bunlardan sadece 8'i dahil edilebilir.