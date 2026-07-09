4 Aslan hazır... 2022 Dünya Kupası'ndaki karşılaşmadan bu yana Fas ve Fransa'nın kadrolarında neler değişti?

Fas milli takımı, 2026 Dünya Kupası çeyrek finalleri kapsamında bugün Perşembe akşamı ABD’nin Boston kentindeki stadyumda Fransa ile zorlu bir maça hazırlanıyor.

Bu karşılaşma, üst üste ikinci Dünya Kupası'nda tekrarlanıyor; iki takım daha önce yarı finalde karşılaşmış ve o maçta Fransa 2-0 galip gelmişti.

Fas Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası’nda bu tura ulaşan ilk Arap ve Afrika takımı olarak tarihi bir başarıya imza attıktan sonra, üst üste ikinci kez Dünya Kupası yarı finaline yükselmeyi hayal ediyor.

Fas’ın as forveti İsmail Sebari’nin sakatlığı nedeniyle kadroda yer almaması nedeniyle, birçok tahminlere göre “Aslanlar”ın teknik direktörü Muhammed Wahbi, maçın başından itibaren Sefyan Rahimi’yi forvet olarak sahaya sürecek.

Birçok basın haberine göre Fas, Fransa maçına şu kadroyla başlayacak: Yassine Bono, Achraf Hakimi, Issa Diop, Shadi Riad, Nasser Mazraoui, Ayoub Bouadi, Nael El Ainaoui, Ezzedine Ounahi, Ibrahim Diaz, Bilal El Khannous, Sofyan Rahimi.

Bu kadroya bakıp Fas'ın 2022 Katar Dünya Kupası yarı finalinde Fransa ile oynadığı maçtaki kadroyla karşılaştırdığınızda, geçen Dünya Kupası'ndan bu yana yerlerini koruyan sadece 4 oyuncu olduğunu göreceksiniz.

Bu dörtlü, Yassine Bounou, Achraf Hakimi, Nasser Mazraoui ve Ezzedine Ounahi’dir.

O dönemde teknik direktör Walid Regragui yönetimindeki Fas kadrosunda Roman Saïss, Jawad El Yamiq, Achraf Dari, Hakim Ziyech, Nordin Amrabat, Sofyan Boufal ve Youssef En-Nesyri gibi diğer isimler de yer alıyordu.

Diğer yandan, Fransa milli takımı bugünkü maça, “Les Bleus”un teknik direktörü Didier Deschamps’ın liderliğinde aynı teknik kadroyla çıkıyor; ancak kadroda Katar Dünya Kupası kadrosuna kıyasla birçok değişiklik var.

Fransa Milli Takımı, 2022 Dünya Kupası'nda Fas ile oynadığı maça şu kadroyla başlamıştı: Lloris, Koundé, Varane, Konaté, Théo Hernández, Tchouaméni, Fofana, Griezmann, Dembélé, Mbappé, Giroud.

Bugünkü maçta 2022 kadrosundan sadece üç oyuncunun yer alması bekleniyor: Kondé, Dembélé ve Mbappé.

Bu üçlü dışında bugünkü maçın kadrosunda ise şu isimlerin yer alması bekleniyor: Mainan, Saliba, Upamecano, Dini, Rabiot, Koné, Barkola, Oulissi.