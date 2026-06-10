4 adım farkla... Cristiano, tarihi bir yarışta Messi'nin peşinde

Arjantinli efsane Lionel Messi, 2026 Dünya Kupası’nın ABD, Meksika ve Kanada’da başlamasından önce, turnuvanın tarihsel sıralamasında zirvede yer alıyor.

Inter Miami'nin yıldızı, 26 maçla Dünya Kupası tarihinin en çok maça çıkan oyuncusu.

Onu 25 maçla Alman Lothar Matthäus, 24 maçla Miroslav Klose, 23 maçla Paolo Maldini ve 22 maçla tarihi rakibi Cristiano Ronaldo takip ediyor.

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Listede ayrıca Diego Maradona, Maldini, Cafu ve Schweinsteiger gibi farklı nesillerden büyük yıldızlar da yer alıyor.

Dünya Kupası maçlarına en çok katılan oyuncular listesi:

26 maç: Lionel Messi

25 maç: Lothar Matthäus

24 maç: Miroslav Klose

23 maç: Paolo Maldini

22 maç: Cristiano Ronaldo

21 maç: Diego Maradona

21 maç: Vladislav Zamuda

20 maç: Cafu

20 maç: Hugo Lloris

20 maç: Philipp Lahm

20 maç: Javier Mascherano

20 maç: Bastian Schweinsteiger

20 maç: Grigoris Lato

Arjantin, Dünya Kupası'nda Cezayir, Ürdün ve Avusturya ile birlikte 10. grupta yer alırken, kura çekimi Portekiz'i Özbekistan, Demokratik Kongo ve Kolombiya ile birlikte 11. gruba yerleştirdi.