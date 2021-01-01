3. Lig

3.Lig'de toplu sonuçlar

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3. Lig'de 23 maç oynandı.

Misli.com 3. Lig'de 2 ve 3. gruplarda ilk yarının son haftası olan 17. hafta maçlarının tamamı oynandı. 4. Grup'ta ise 17. hafta müsabakaları 1 maç dışında sona erdi.

Ligde 3 grupta oynanan karşılaşmalarda alınan sonuçlar şöyle:

2. Grup

Editörün Seçtikleri

Daha fazla takım

    Tokatspor-Kahta 02: 0-0

    Halide Edip Adıvarspor-Mardin Fosfatspor: 0-0

    Çengelköy Futbol Yatırımları-Fethiyespor: 1-2

    Yozgatspor 1959 FK-Karaman Belediyespor: 1-2

    Nazilli Belediyespor-Yomraspor: 2-1

    Ağrı 1970-Ceyhanspor: 1-1

    Darıca Gençlerbirliği-Büyükçekmece Tepecikspor: 1-1

    Belediye Kütahyaspor-İskenderun FK: 5-0

     3. Grup: 

    Çarşambaspor-Esenler Erokspor: 1-3

    Somaspor-Isparta 32: 3-0

    Batman Petrolspor-Osmaniyespor FK: 0-0

    İçel İdmanyurdu-Altındağspor: 2-0

    Cizrespor-Yalovaspor: 2-1

    Arhavispor-Gölcükspor: 0-1

    Karşıyaka-Erbaaspor: 0-1

    Çatalcaspor-Elazığ Karakoçan: 0-0

    4. Grup: 

    68 Aksaray Belediyespor-1954 Kelkit Belediyespor: 0-1

    Bergama Belediyespor-Sultanbeyli Belediyespor: 2-0

    Muğlaspor-Alanya Kestelspor: 0-1

    Adıyaman 1954-Karbel Karaköprü Belediyespor: 0-0

    Haberin devamı aşağıda

    Modafen-52 Orduspor: 2-2

    Kozanspor-Bursa Yıldırımspor: 0-0

    Silivrispor-Bayrampaşaspor: 0-1

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