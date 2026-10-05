390 dakikalık direniş: Suudi Arabistan'ın savunma duvarı BAE'nin parlak oyununa çarpıp dağıldı

Sadece sahada yaşananları yansıtmakla kalmayıp, karşılaşmanın taraflarından birini daha önce karşılaşmadığı bir durumla yüzleştirecek gerçek bir sınavı da ortaya koyan rakamlar vardır. Körfez 27 finalinde Suudi Arabistan Milli Takımı, uzun süre direnen bir savunma duvarı inşa etmeyi başardıktan sonra turnuvanın en güçlü hücum gücüyle çarpışmak üzere bu tür bir sınavla karşı karşıya kalıyor.

Suudi Arabistan Milli Takımı, yarın akşam salı günü Körfez 27 finalinde Birleşik Arap Emirlikleri karşısında merakla beklenen bir zirveye çıkıyor. Turnuvadaki serüveni boyunca kalesinde tek bir gol dahi görmeden son maça yol açarak Suudi savunması, kupayı arayış yolunda Suudi Arabistan'ın en önemli silahlarından biri haline geldi.

Suudi Arabistan Milli Takımı turnuvada gol yemeden 390 dakika oynadı. Serüvenine Kuveyt'i 1-0 yenerek başladı, ardından Umman karşısında 3-0'lık bir galibiyetle savunma üstünlüğünü sürdürdü, daha sonra Irak'ı 2-0 geçti, ardından Katar ile golsüz berabere kaldı ve son olarak penaltı atışlarında 3-2'lik sonuçla turu kesinleştirdi.

Emirlikler kasırgası karşısında Suudi duvarı

Bu savunma sağlamlığı tesadüf değil; Suudi Arabistan Milli Takımı geçişlerde ve savunma durumunda son derece organize bir görüntü çizdi. Ayrıca Muhammed el-Uveys gibi tecrübeli bir kaleciye sahip olması, "Yeşil Takım" sisteminde önemli bir unsur teşkil ediyor ve maçların en zor anlarında savunma hattına daha fazla istikrar kazandırıyor.

Gelecek maçlar KSA Gulf Cup 14:00 UAE

Ancak bu kez sınav farklı görünüyor, çünkü Suudi duvarı serüveni boyunca neredeyse hiç gol atmayı bırakmayan bir takımla karşı karşıya kalacak. Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı, turnuvanın başından beri dikkat çeken hücum performansları sergiledikten sonra finale Körfez 27'nin en güçlü hücum hattına sahip takımı olarak giriyor.

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Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı serüvenine Yemen'i 4-0 yenerek geniş bir galibiyetle başladı, ardından Bahreyn karşısında hücum parlaklığını sürdürerek 3-0 kazandı, daha sonra Katar ile 1-1 berabere kaldı, ardından bir sonraki maçında 1-0'lık bir galibiyet elde ederek farkı yaratabilecek bir hücum gücüne sahip olduğunu teyit etti.

Böylece Körfez 27 finali, birbirine zıt iki silah arasında özel bir karşılaşmaya sahne oluyor; 390 dakika boyunca hiçbir rakibinin kalesine ulaşmasına izin vermeyen bir Suudi Arabistan Milli Takımı ile kale önünde en tehlikeli takım olduğunu kanıtlayan bir Birleşik Arap Emirlikleri Milli Takımı. Bu karşılaşma, sağlam bir duvar ile parlak bir hücum arasındaki bir çarpışmaya benziyor ve sözünü geçirmeyi başaran, Körfez şampiyonluğunu kucaklayarak Cidde'den ayrılabilir.