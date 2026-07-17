39 yaşında... Messi, Katar Dünya Kupası'nda ulaşamadığı bir rekorla dünyayı şaşırttı

Yıllar geçip yaş ilerledikçe, bir futbolcunun kaybettiği ilk fiziksel özellik genellikle hızdır; ancak efsane Lionel Messi söz konusu olduğunda, mantık çoğu zaman bir kenara çekilir ve yerini mucizevi istatistiklere bırakır.

39 yaşında olan Arjantin milli takım kaptanı, “Albirroja”yı bir başka Dünya Kupası finaline taşımakla kalmıyor, aynı zamanda 2026 Dünya Kupası gol krallığı sıralamasında zirvede yer alıyor ve asist ve başarılı çalım sayılarında da ilk sıralar için güçlü bir rekabet sergiliyor.

Sürprizler bununla da kalmadı; istatistikler şaşırtıcı bir rakamı ortaya çıkardı: Messi, bu Dünya Kupası’nda, ülkesini şampiyonluğa taşıdığı ve En İyi Oyuncu ödülünü kazandığı 2022 Katar Dünya Kupası’nda kaydettiğinden daha yüksek bir maksimum hıza ulaştı.

Messi’nin artık Barcelona’daki kariyerinin en iyi yıllarını karakterize eden o fiziksel patlayıcılığa sahip olmadığı açık; zira 2009 ile 2015 yılları arasında maksimum hızı 32,5 ile 33,5 km/saat arasında değişiyordu ve hatta bazı ölçümlerde 34 km/saate yaklaşmıştı. Karşılaştırma yapmak gerekirse, şu anda dünyadaki en hızlı futbolculardan biri olan Fransız Kylian Mbappé, kısa süre önce 35 km/saat'lik bir maksimum hıza ulaştı; ESPN’e göre, spor performans uzmanlarına göre futbolcular genellikle 30 ile 35 yaşları arasında hızlarının yaklaşık %2’sini kaybetmeye başlar ve bu yaşın üzerine çıktıklarında bu düşüşün hızı artarak yaklaşık %3’e ulaşır.

Katar’da düzenlenen 2022 Dünya Kupası finalleri sırasında, 35 yaşında olan Messi, saatte 29,38 km’lik bir azami hıza ulaştı. O dönemde önceki fiziksel rekorlarından uzaklaşmış olsa da, dehası, keskin görüşü, savunmaları çökertme yeteneği ve son üçte bir sahadaki belirleyici pasları sayesinde fark yaratmaya devam etti.

Ancak şu anki 2026 Dünya Kupası’nda Arjantinli yıldız, daha yüksek bir rakamla herkesi şaşırttı; Cezayir maçında saatte 30,9 km’lik bir azami hıza ulaştı ve bu, önceki Dünya Kupası’ndaki en iyi rakamlarına kıyasla %5’in üzerinde bir artışa tekabül ediyor.

Bu hızdaki artış, Messi’nin maçlar sırasında daha uzun mesafeler koştuğu anlamına gelmiyor; tam tersine, kat ettiği toplam mesafe yıllar içinde belirgin bir şekilde azalan değişkenlerden biri.

Messi’nin bu Dünya Kupası’nda kat ettiği en uzun mesafe, İngiltere ile oynanan efsanevi yarı final maçında gerçekleşti; 90 dakika boyunca 8,2 kilometre koştu. ve tam da o maçta saatte 29 km’lik bir azami hıza ulaştı; bu da zamanın Messi’nin oyun stilini gerçekten değiştirdiğini gösteriyor. Messi artık fiziksel eforunu son derece akıllıca dağıtıyor ve sahneye çıkmak için belirleyici anları seçiyor, Ancak maksimum hız rakamları, onun hâlâ herkesi hayran bırakabileceğini ve tüm fiziksel beklentileri alt üst edebileceğini kanıtlıyor.