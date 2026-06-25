35 kez milli olan oyuncunun yeğeni, Feyenoord’dan dikkat çeken bir ayrılık kararı aldı

Transfer muhabiri Mounir Boualin’in bildirdiğine göre, Rayan Boulahrouz kariyerine Helmond Sport’ta devam edecek. 35 kez milli forma giymiş Khalid’in yeğeni, Feyenoord’dan ayrılmayı bilinçli bir şekilde tercih etti.

18 yaşındaki Boulahrouz, geçtiğimiz sezon Feyenoord U19 takımıyla şampiyon oldu. Varkenoord'da yetenekli bir kanat bek olarak tanınıyor.

Yine de Boulahrouz, profesyonel futbolcu olma yolunda farklı bir yol izlemeyi tercih etti. Helmond Sport’ta doğrudan A takıma katılma şansı bulacak.

Tesadüfen Helmond Sport taraftarı olan Boualin’e göre, Keuken Kampioen Divisie’de forma giyme şansı, Boulahrouz’un kararında önemli bir rol oynadı.

NAC Breda ve Excelsior’un da ilgi gösterdiği söyleniyor, ancak Boulahrouz, Helmond kulübüyle çoktan bir anlaşmaya varmıştı.

Sadece son ayrıntılar halledilmeyi bekliyor; ardından Boulahrouz, çok yıllık bir sözleşmeye imza atabilecek.

Khalid Boulahrouz daha çok defansif bir bekken oysa, genç kuzeni daha çok hücumcu bir kanat bekidir. En çok sağ kanattan oynamayı tercih ediyor.