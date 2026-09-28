Fransa'nın Belçika karşısında aldığı can yakan galibiyetin ardından heyecan yalnızca Michael Olise'nin son anlardaki golüyle sınırlı kalmadı; Zinedine Zidane'ın Horoz'larla başlayan yeni döneminin yansımalarını gösteren ve milli takımın bazı yıldızlarının bu yeni tabloda ne denli etkili olduğunu ortaya koyan bir dizi dikkat çekici istatistiğe de uzandı.

Fransız "Stats Foot" ağı şu bilgiyi aktardı: "Fransa Milli Takımı 2026 yılı içinde 11 galibiyet elde etti. Bu, Horoz'ların 12 galibiyet aldığı 2018'den bu yana bir takvim yılındaki en yüksek galibiyet sayısı."

Michael Olise, Zidane döneminin başlangıcında adını yazdırmaya devam etti. Bir gol atıp bir gol de asist yaparak, 1992'de Gérard Houllier yönetimindeki Eric Cantona'dan bu yana Fransa Milli Takımı'nın yeni bir teknik direktörünün ilk iki golüne doğrudan katkı sağlayan ilk oyuncu oldu.

Ayrıca Olise, Fransa formasıyla ilk 27 milli maçında 8 gol ve 10 asistle toplam 18 gol katkısına ulaştı. Böylece 1997'de ilk 27 maçında 22 gole katkı sağlayan Youri Djorkaeff'ten bu yana bu rakama ulaşan ilk oyuncu oldu.









Fransa'nın istatistiklerinde Désiré Doué ve Bradley Barcola ikilisinin varlığı da dikkat çekti; zira milli takım, iki oyuncunun birlikte sahaya çıktığı yedi maçın tamamında galip geldi.

Kalesini gole kapatma konusunda ise Fransa, 8 Haziran 2025'te Almanya'yı gol yemeden mağlup etmesinin ardından, Dayot Upamecano'nun yokluğunda oynadığı son 14 maçta ikinci kez kalesinde gol görmediği maçı kaydetti.