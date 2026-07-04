34 yıl önce... Fransa milli takımının savunma oyuncuları neden 16 numaralı formayı giyiyor?

1 numara, dünya çapında kaleciler arasında en yaygın olanıdır; ancak 2026 Dünya Kupası’nda Fransa milli takımının as kalecisi Mike Maignan, 16 numaralı formayla oynuyor. Bu durum, bazı Afrika milli takımları için de geçerli. Peki, bu numaranın ardındaki sır nedir?

48 takımın katıldığı bu ilk Dünya Kupası'nda, sadece 12 kaleci 16 numarayı seçti.

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Karşılaştırma yapmak gerekirse, FIFA bu yaz 31 kaleciyi 12 numaralı forma ile, 19 kaleciyi ise 23 numaralı forma ile kaydetmiştir.

Ayrıca 26, 25, 24, 22, 21, 18 ve 13 numaraları da görülüyor; elbette bu turnuvada en yaygın olan 1 numara da var. Fransız "L'Équipe" gazetesinin aktardığına göre, 48 kalecinin tamamı bu numarayı taşıyor.

Yönetmeliklerin açık olduğu belirtilmelidir; Dünya Kupası Yönetmeliği’nin 29.1. maddesinde “Oyunculara yalnızca 1’den 26’ya kadar numaralar verilebilir; ancak 1 numara münhasıran kaleciye ayrılmıştır” hükmü yer almaktadır.

Afrika'da ise bu numarayı taşıyan 8 kaleci bulunurken, Fransa milli takımının kalecisi son 8 Dünya Kupası turnuvasında arka arkaya 16 numarayı giymektedir: 1998 ile 2006 yılları arasında Fabien Barthez, 2010’da Stéphane Mandanda, 2014’te Stéphane Rouvier, 2018 ve 2022’de yine Mandanda ve 2026’da Mike Maignan.

Tarihsel neden

"Bu gelenek, yedek oyuncu sayısının sadece 5 olduğu ve maç kadrosunda 16 isim yer aldığı bir döneme dayanıyor," diyor, oyuncu numaraları konusunda uzmanlaşmış @SquadNos hesabını yöneten Denis Hurley.

Ve ekliyor: “Birçok ülke, yedek kaleciye 11 as oyuncunun hemen ardından gelen 12 numarayı verirken, Fransa tam tersi bir yol izledi ve mevcut en yüksek numara olan 16’yı ikinci kaleciye ayırdı.”

"L’Équipe" gazetesine göre, bu Dünya Kupası’nda her birinin 16 numaralı kalecisi bulunan Senegal, Cezayir, Fildişi Sahili, Tunus ve Demokratik Kongo’da Fransa’nın tarihsel etkisini görmemek zor.

Aynı durum, Fransız etkisinin hissedildiği Quebec’te doğan ve Montreal’de yetişen Kanada kalecisi Maxim Crépot için de geçerli.

Fransa’da ise bu durum, oyuncuların isimlerinin forma arkasına basıldığı ilk turnuva olan 1992 Avrupa Şampiyonası’na kadar uzanıyor. Fabien Barthez, Bernard Lama’nın yedeği olduğu 1996 Avrupa Şampiyonası’ndan itibaren 16 numarayı benimsedi ve bir daha asla bu numaradan vazgeçmedi.