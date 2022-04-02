Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema kariyerinin en gollü sezonunu geçiriyor.

34 yaşındaki oyuncu, Cumartesi günü Celta Vigo karşısında attığı golle La Liga gol krallığı tablosundaki yerini dokunulmaz yaptı.

Fransız oyuncu, bu sezon İspanya'nın en üst liginde 22. golüne imza atarken toplamda 33. golünü kaydetti.

Benzema için ne anlam ifade ediyor?

Benzema, 33. golüyle bu sezonu kariyerinin en gollü sezonu haline getirdi. Daha önceki en gollü sezonu, Real Madrid formasıyla oynadığı ve toplamda 32 gol attığı 2011-12 dönemiydi.

Fransız golcü 33. golüyle kariyer rekorunu kırdı.

Karim Benzema kariyerinin en gollü sezonunu geçiriyor ⭐️ pic.twitter.com/k1LQff3hmv — GOAL Türkiye (@GoalTurkiye) April 2, 2022

Benzema'nın diğer sezonları nasıldı?

Sezon Kulüp Benzema'nın oynadığı toplam maç Gol 2021-22 Real Madrid 35 34 20-21 Real Madrid 40 30 19-20 Real Madrid 48 27 18-19 Real Madrid 53 30 17-18 Real Madrid 47 12 16-17 Real Madrid 48 19 15-16 Real Madrid 36 28 14-15 Real Madrid 46 22 13-14 Real Madrid 52 24 12-13 Real Madrid 50 20 11-12 Real Madrid 52 32 10-11 Real Madrid 48 26 09-10 Real Madrid 33 9 08-09 Lyon 47 23 07-08 Lyon 52 31 06-07 Lyon 27 8 05-06 Lyon 16 4 04-05 Lyon 6 0

Benzema daha fazla gol atabilir mi?

Fransız forvet en güçlü sezonunu yaşıyor ve sezon sonuna doğru gol sayısını artırmış olacak.

La Liga'da şampiyonluğa ilerleyen Real Madrid'in ligde oynayacak 9 maçı daha var ve Şampiyonlar Ligi'nde de en az iki maç daha oynayacaklar.

İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'yi elerse turnuvada daha fazla maç oynayabilir.

İki ekip, 6 Nisan'da Stamford Bridge'de karşı karşıya gelecekler ve 12 Nisan'da Madrid'de buluşacaklar.

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