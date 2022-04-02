34 yaşındaki Karim Benzema kariyerinin en gollü sezonunu geçiriyor
Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema kariyerinin en gollü sezonunu geçiriyor.
34 yaşındaki oyuncu, Cumartesi günü Celta Vigo karşısında attığı golle La Liga gol krallığı tablosundaki yerini dokunulmaz yaptı.
Fransız oyuncu, bu sezon İspanya'nın en üst liginde 22. golüne imza atarken toplamda 33. golünü kaydetti.
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Benzema için ne anlam ifade ediyor?
Benzema, 33. golüyle bu sezonu kariyerinin en gollü sezonu haline getirdi. Daha önceki en gollü sezonu, Real Madrid formasıyla oynadığı ve toplamda 32 gol attığı 2011-12 dönemiydi.
Fransız golcü 33. golüyle kariyer rekorunu kırdı.
Benzema'nın diğer sezonları nasıldı?
Sezon
Kulüp
Benzema'nın oynadığı toplam maç
Gol
2021-22
Real Madrid
35
34
20-21
Real Madrid
40
30
19-20
Real Madrid
48
27
18-19
Real Madrid
53
30
17-18
Real Madrid
47
12
16-17
Real Madrid
48
19
15-16
Real Madrid
36
28
14-15
Real Madrid
46
22
13-14
Real Madrid
52
24
12-13
Real Madrid
50
20
11-12
Real Madrid
52
32
10-11
Real Madrid
48
26
09-10
Real Madrid
33
9
08-09
Lyon
47
23
07-08
Lyon
52
31
06-07
Lyon
27
8
05-06
Lyon
16
4
04-05
Lyon
6
0
Benzema daha fazla gol atabilir mi?
Fransız forvet en güçlü sezonunu yaşıyor ve sezon sonuna doğru gol sayısını artırmış olacak.
La Liga'da şampiyonluğa ilerleyen Real Madrid'in ligde oynayacak 9 maçı daha var ve Şampiyonlar Ligi'nde de en az iki maç daha oynayacaklar.
İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'yi elerse turnuvada daha fazla maç oynayabilir.
İki ekip, 6 Nisan'da Stamford Bridge'de karşı karşıya gelecekler ve 12 Nisan'da Madrid'de buluşacaklar.