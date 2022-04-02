34 yaşındaki Karim Benzema kariyerinin en gollü sezonunu geçiriyor

İdil Erin Tetik
Getty Images

Fransız forvet, Celta Vigo'ya attığı golün ardından İspanyol devi için fark yaratmaya devam etti.

Real Madrid'in yıldızı Karim Benzema kariyerinin en gollü sezonunu geçiriyor.

34 yaşındaki oyuncu, Cumartesi günü Celta Vigo karşısında attığı golle La Liga gol krallığı tablosundaki yerini dokunulmaz yaptı.

Fransız oyuncu, bu sezon İspanya'nın en üst liginde 22. golüne imza atarken toplamda 33. golünü kaydetti.

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Benzema için ne anlam ifade ediyor?

Benzema, 33. golüyle bu sezonu kariyerinin en gollü sezonu haline getirdi. Daha önceki en gollü sezonu, Real Madrid formasıyla oynadığı ve toplamda 32 gol attığı 2011-12 dönemiydi.

Fransız golcü 33. golüyle kariyer rekorunu kırdı.

Benzema'nın diğer sezonları nasıldı?

Sezon

Kulüp

Benzema'nın oynadığı toplam maç

Gol

2021-22

Real Madrid

35

34

20-21

Real Madrid

40

30

19-20

Real Madrid

48

27

18-19

Real Madrid

53

30

17-18

Real Madrid

47

12

16-17

Real Madrid

48

19

15-16

Real Madrid

36

28

14-15

Real Madrid

46

22

13-14

Real Madrid

52

24

12-13

Real Madrid

50

20

11-12

Real Madrid

52

32

10-11

Real Madrid

48

26

09-10

Real Madrid

33

9

08-09

Lyon

47

23

07-08

Lyon

52

31

06-07

Lyon

27

8

05-06

Lyon

16

4

04-05

Lyon

6

0

Benzema daha fazla gol atabilir mi?

Fransız forvet en güçlü sezonunu yaşıyor ve sezon sonuna doğru gol sayısını artırmış olacak.

La Liga'da şampiyonluğa ilerleyen Real Madrid'in ligde oynayacak 9 maçı daha var ve Şampiyonlar Ligi'nde de en az iki maç daha oynayacaklar.

İspanyol devi, Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea'yi elerse turnuvada daha fazla maç oynayabilir.

İki ekip, 6 Nisan'da Stamford Bridge'de karşı karşıya gelecekler ve 12 Nisan'da Madrid'de buluşacaklar.

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