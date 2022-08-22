"34 yaşında ama 20'lik delikanlı gibi" - Pedri'den iki golle yıldızlaşan Lewandowski'ye gençlik övgüsü

Polonyalı santrafor Real Sociedad karşısında Barcelona formasıyla ilk kez gol sevinci yaşadı.

Barcelona orta sahasının genç yıldızı Pedri, 4-1'lik Real Sociedad galibiyetinin ardından yeni transfer Robert Lewandowski'den övgü dolu sözlerle bahsetti.

Maçın henüz 46. saniyesinde fileleri sarsarak La Liga'daki ilk golünü atan Lewandowski, 34. yaş gününü üç puan ve iki golle kutladı.

Konuk ekibin diğer golleri Ousmane Dembele ve Ansu Fati'den gelirken, Barcelona bu sonuçla açılış haftasındaki Rayo Vallecano beraberliğinin izlerini sildi.

Pedri, Lewandowski hakkında ne söyledi?

90 dakikanın bitiminde Movistar'a konuşan Pedri, Lewandowski'nin golcülüğüne ve takıma katkı vermek için gösterdiği çabaya vurgu yaptı.

"34 yaşında ama 20'lik delikanlı gibi. Bu kadar çok gol atması çılgınca. Hepsinin ötesinde takım için çabalıyor ve bize yardımcı oluyor."

Lewandowski ise bu performansın daha parlak bir geleceğin habercisi olduğunu belirtti.

"Birbirimizi daha iyi anlamamız için sadece zamana ihtiyaç var. Bence doğru yolda ilerliyoruz."

"Genç oyunculara sahip harika bir takımız. Biz tecrübeli isimler olarak onlara tavsiyelerde bulunmaya çalışıyoruz."

"Lewandowski Barça'nın bugünü ve yarını"

Barcelona teknik direktörü Xavi, Lewandowski'nin uzun yıllar boyunca en üst seviyede kalabileceğine inanıyor.

"Herkes Lewandowski'nin nasıl fark yaratabileceğini gördü."

"Yaptığı fedakarlıklarla takım için örnek teşkil ediyor. O bizim bugünümüz ve yarınımız."

Bayern Münih'ten 45 milyon euro bonservisle transfer edilen Lewandowski, Barcelona'yla dört yıllık sözleşme imzalamıştı.