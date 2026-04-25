34 kez Hollanda milli takımında forma giymiş oyuncu, şiddetli ağrılarla sahadan çıktı: Dünya Kupası büyük tehlike altında

Xavi Simons, Cumartesi öğleden sonra Wolverhampton Wanderers ile oynanan Premier League maçında görünüşe göre ciddi bir diz sakatlığı geçirdi. Tottenham Hotspur'un orta saha oyuncusu, 58. dakikada oyundan çıkmak zorunda kaldı ve acı içinde çığlık attı. Bu durum, yaklaşan Dünya Kupası'na katılımını ciddi şekilde tehlikeye atıyor.

Olay, Simons'un Huog Bueno ile girdiği mücadelede arka çizgide meydana geldi. Bu hareket sırasında Simons ayağı takılmış ya da dizini burkmuş gibi görünüyordu. Bacağı talihsiz bir şekilde çimlerde kaldı.

Olayın hemen ardından Simons, dizinin alt kısmını, baldırına doğru tuttu. Acı, çığlık attığı için açıkça görülebilir ve duyulabilirdi.

Yaralanmanın ciddiyeti ilk andan itibaren belliydi. Simons sahada yerde kaldı ve sağlık ekibi tarafından tedavi edildi.

Simons bir anlığına ayağa kalktı, ancak kısa süre sonra yine çimlere uzanmak zorunda kaldı. Bu sırada yine acıdan çığlık attı. Kısa süre sonra oyuna devam edemeyeceğine karar verildi. 34 kez Hollanda milli takımında forma giyen oyuncunun yerine João Palhinha oyuna girdi.