Suudi Arabistan ekibi El Hilal, Asya Şampiyonlar Ligi Elit turnuvasında Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Shabab Al Ahli ile yaptığı karşılaşmada tuhaf bir olay yaşadı.

El Hilal, bugün salı günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kingdom Arena'da Asya turnuvasının lig aşamasındaki dördüncü haftada rakibi Shabab Al Ahli'yi konuk etti.

Maçta Suudi Arabistan ekibi için tuhaf bir olay yaşandı; İtalyan teknik direktör Simone Inzaghi ilk yarıda, daha doğrusu ilk 34 dakika içinde iki değişiklik yaptı.

İlk değişiklik 28. dakikada geldi; Inzaghi, herhangi bir sakatlık belirtisi göstermemesine rağmen sağ bek Sabri Dahl'ın yerine vatandaşı Mohammed Mahzari'yi oyuna almaya karar verdi.

Bundan 6 dakika sonra ise İtalyan teknik direktör, orta sahada topla ilerlerken sakatlanan Fransız oyuncusu Simon Boabre'nin yerine Nasser Al Dawsari'yi oyuna almak zorunda kaldı.

El Hilal'in maça güçlü bir başlangıç yaptığını ve daha 6. dakikada İngiliz forveti Ollie Watkins aracılığıyla öne geçiş golünü kaydettiğini hatırlatalım.