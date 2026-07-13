32 yıl sonra… Nadir görülen bir olay, 2026 Dünya Kupası’nın finalini heyecanlandırıyor

Uluslararası "Opta" ağı, 2026 Dünya Kupası'nda nadir görülen bir istatistiği ortaya koydu; zira yarı finale yükselen takımlar listesinde, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) dünya sıralamasında ilk dört sırayı alan takımlar yer aldı.

Mevcut sıralamaya göre, Fransa dünya birinciliğini elinde tutarken, onu ikinci sırada Arjantin, üçüncü sırada İspanya ve dördüncü sırada İngiltere takip ediyor. Böylece turnuva, 1994 yılında FIFA'nın resmi sıralamasının uygulanmaya başlanmasından bu yana hiç görülmemiş olağanüstü bir olaya sahne olacak.

Yarı final maçlarında Fransa ile İspanya, ateşli bir Avrupa derbisinde karşı karşıya gelecek; Arjantin ise İngiltere ile, tarihsel ve seyirci ilgisi açısından Dünya Kupası’nın en heyecan verici maçlarından birinde karşılaşacak.

Bu rakam, büyük milli takımların bu yılki Dünya Kupası’nda ne kadar hakimiyet kurduğunu yansıtıyor; çünkü önceki turnuvalarda geleneksel favoriler dışındaki takımların da finale yükseldiği görülürken, bu kez hiçbir sürpriz takım yarı finale çıkamadı.

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Takipçiler, dünya sıralamasında ilk dörtte yer alan takımların yarı finalde yer almasının turnuvaya olağanüstü bir hava kattığını ve şampiyonluğa giden yolun kağıt üzerinde en güçlü takımların arasından geçmesini sağladığını düşünüyor. Bu durum, beklenen final öncesindeki iki belirleyici karşılaşma için heyecanı daha da artırıyor.