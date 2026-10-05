26 maçta 21 galibiyet, 114 golle ligin en iyi hücum hattı ve 13 gol yiyerek en iyi savunması... Bunların hiçbiri geçen yıl Borussia Dortmund Kadın Takımı’na yetmedi. Son haftaya kadar hedeflenen 2. Lig yükselişi için umut vardı, ancak 1. FC Köln’ün ikinci takımı hata yapmadı ve aldığı galibiyetle iki puanlık farkı koruyarak hedefe ulaştı.

2020’de kadın futbol şubesini kuran, en alt ligde başlayıp aralıksız yükselişler yaşayan iddialı BVB için bu ağır bir darbe oldu. Sezonun bitiminin ardından hayal kırıklığı yaşayan genel müdür Carsten Cramer, Ruhr Nachrichten'e, “Kendimize sportif bir hedef koyduk ve buna büyük ölçüde kendi hatamız yüzünden ulaşamadık. Bu yüzden hepimiz elbette çok hayal kırıklığı içindeyiz” dedi.

Neden birincilik ve yükselme play-off’ları gelmediğinin iki basit nedeni var. Dortmund ekibi, Köln’e karşı oynadığı iki maçta da galibiyet alamadı ve sonunda doğrudan yükseliş için eksik kalan üç puanı masa başında kaybetti. Hem de sezon sonu tablonun sondan ikinci sırasında yer alan SV Deutz 05 karşısında.

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BVB Kadınları 2. Lig yükselişini masa başında kaybetti

Geçen eylülde BVB burada zorlanmadan 3-0 kazanmış, son golü Sara Ito atmıştı. Sorun şu ki 77. dakikada oyuna giren Japon futbolcunun oynama izni vardı, ancak maç kadro formunda adı yer almıyordu. Bu nedenle federasyon maçı Dortmund aleyhine 0-2 tescil etti.

Gelecek maçlar BVB Bundesliga 14:30 SVW

Böylece BVB Kadınları istemedikleri bir ekstra tur atıyor. Ancak bu sezon şimdiye kadar son derece görkemli başladı: Yedi maçta yedi galibiyet ve 31-0’lık averajla Westfalya temsilcisi, altı maçının altısını kazanan Bayer Leverkusen’in ikinci takımının önünde Regionalliga West tablosunun zirvesinde yer alıyor.

Bu hiç de mucize değil, aksine planlanan bir normallik. 58 yaşındaki Ralf Kellermann, sezon başlamadan önce kicker'a, “Her rakibe saygı duyuyoruz. Ama kadro kalite ve genişlik açısından o kadar iyi kurulmuş durumda ki şampiyon olmamız ve yükselme maçlarını kazanmamız gerekiyor. Aksi halde bir şeyler ters gitmiş olur” dedi.

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BVB, Bundesliga tecrübesi 1000 maçın üzerinde olan altı oyuncu aldı

BVB bunun için, kadın takımına erkek takımının hemen yakınında yeni bir antrenman tesisi kurmak amacıyla yaklaşık 15 milyon euro yatırım yaparken, kadrosunu dikkat çeken isimlerle güçlendirdi. Sportif direktörlük görevine, VfL Wolfsburg’daki 18 yılında 20 kupa kazanan Kellermann getirildi. Bunların arasında Kellermann’ın hâlâ teknik direktör olarak görev yaptığı 2013 yılındaki lig şampiyonluğu, DFB-Pokal ve Şampiyonlar Ligi üçlemesi de var.

Yanında da golcü Alexandra Popp’u getirdi; Almanya’nın en tanınmış ve en başarılı kadın futbolcularından biri. Kellermann gibi o da 2029’a kadar imza attı. BVB bu yıl en geç Bundesliga’ya çıkmış olmak istiyor. Bu iki flaş transfer, Dortmund kulüp yönetiminin kadın futbolunu ne kadar ciddiye aldığının son kanıtı oldu.

Popp’un yanı sıra toplamda 1000’den fazla Bundesliga maç tecrübesine sahip beş oyuncu daha alındı. Şu anda çapraz bağ yırtığı nedeniyle forma giyemeyen Avusturya Milli Takımı kalecisi Manuela Zinsberger, Arsenal’den geldi.

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Alexandra Popp şu ana kadar BVB’de kaç gol attı?

İddialı olduğu kadar başından itibaren inandırıcı şekilde sunulan proje, Borussia çevresinde büyük heyecanla karşılanıyor. Kulüp, tarihi Rote Erde Stadı’ndaki maçlar için 1700’ün üzerinde kombine sattı. Schalke 04’e karşı derbide 10.000, FC Bayern’e karşı kupa maçında ise 15.755 seyirciyle stat daha önce de tamamen dolmuştu. Üç iç saha maçının ardından seyirci ortalaması şu anda 3800. İkinci sıradaki MSV Duisburg ise 355’te.

Takımın liderliğini ise doğal olarak kaptan Popp yapıyor. Gol krallığı yarışında da zirvede yer alıyor ve şimdiye kadar yedi maçta sekiz gol attı, bir de asist yaptı. Takım içinde onu, geçen sezon da 26 maçta 25 gol atan Rita Schumacher, dokuz gole doğrudan katkıyla takip ediyor; beş gol ve dört asist. Bundesliga ekibi SGS Essen’den gelen yeni transfer Ramona Maier ise, bir dönem Ingolstadt formasıyla 174 resmi maçta 107 gol kaydetmişti, şu anda dört gol ve iki asistlik katkı verdi.

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BVB Kadınları’nın resmi maç karnesi: 125 lig maçı, 117 galibiyet

Teknik direktör Markus Högner’in takımının şu anki üstünlüğü, kaleci Laura van der Laan’da ise can sıkıntısı yaratıyor. Kalesine neredeyse hiç top gelmiyor, bu yüzden konsantrasyonunu kaybetmemek adına Dortmund’un kaleci antrenöründen aldığı psikolojik yöntemlere başvuruyor. Kendisi, “Odağı kaybetmek çok sık yaşanan bir şey değil. Ama olduğunda, kendini yeniden maçın içine çekebilmek için bir iki teknik var” dedi, ancak ayrıntı vermek istemedi.

İşlerin şimdiye kadar olduğu gibi dümdüz devam edip etmeyeceğini görmek ilginç olacak. Dortmundlu kadın futbolcular, 2021/22’de lig maçlarına başlamalarından bu yana 125 lig karşılaşmasının 117’sini kazandı. Ancak geçen yıl mutlaka çıkmaları gerektiği yönündeki baskı, bazı maçlarda oyuncular üzerinde görünür hale gelmişti. Şimdi kadroya katılan büyük tecrübe, bu kez yükselişi adeta otomatik hale getirmeli.

BVB: Borussia Dortmund Kadın Takımı’nın sezon sonuçları