Rekor bedelle el değiştiren Newcastle United, teknik direktörlük görevi için Antonio Conte'yi düşünüyor.

İngiltere’nin köklü kulüplerinden Newcastle United, 300 milyon sterlin karşılığında Suudi Arabistan destekli bir konsorsiyuma satıldı.

Bu gelişmeyle birlikte Newcastle United’daki 14 yıllık Mike Ashley dönemi son buldu. Bu gelişmeyle birlikte ilerleyen süreçte Newcastle United’ın Premier Lig’deki dengeleri değiştirecek maddi güce sahip olması bekleniyor.

Premier Lig temsilcisinin bununla birlikte teknik direktör Steve Bruce’la da yollarını ayırmasına kesin gözüyle bakılıyor. İngiltere basınından The Sun, Newcastle United’ın listesinin ilk sırasında Antonio Conte’nin bulunduğunu yazdı.

Conte, Newcastle United iddiaları hakkında ne düşünüyor?

Newcastle’ın yeni ortak sahibi Amanda Staveley, Newcastle’da başlayan yeni dönemin uzun vadeli bir proje olduğunu ve kısa süre içerisinde büyük kupalar için mücadele etmek için aceleci olmayacaklarını dile getirdi.

Ancak ilk yedi hafta sonrasında üç puan toplayabilen Newcastle, Premier Lig’in 19. sırasında yer alıyor ve kümede kalmak için rakipleriyle önemli bir savaş veriyor.

Kısa vadede bir teknik direktör değişiminin beklendiği İngiliz ekibi için öncelikli olarak Antonio Conte’nin adı geçiyor.

Inter’le şampiyonluk yaşadıktan sonra yollarını ayıran İtalyan teknik adam, Tottenham’ın teklifini de reddetmişti.

The Sun’da yer alan habere göre Conte, uzun vadeli projelerden ziyade kısa süre içerisinde kupalar kazanmak için mücadele edebileceği bir takımla anlaşmak istiyor ve dolayısıyla Newcastle United ihtimali de zora giriyor.

İtalyan teknik adamın adı, bir diğer Premier Lig ekibi Manchester United ile de ciddi şekilde anılıyor.

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