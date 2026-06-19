30 yaşındaki Hollandalı savunma oyuncusu, Borussia Dortmund’a transferiyle sürpriz yarattı

Almanya'dan dikkat çekici bir haber. Borussia Dortmund, 30 yaşındaki Hollandalı Jesper Verlaat'ı kadrosuna kattı. Merkez savunma oyuncusu, Alman kulübünün 23 yaş altı takımında forma giyecek.

Dortmund, bu haberi resmi kanalları aracılığıyla duyurdu. Verlaat, TSV 1860 Münih'ten transfer oldu ve yeni kulübüyle 2029 ortasına kadar geçerli bir sözleşme imzaladı.

Zaanstad doğumlu sağ ayaklı oyuncu, Dortmund'un U23 takımında forma giyecek. Bu takım, Almanya'nın dördüncü ligi olan Regionalliga West'te mücadele ediyor.

Verlaat 30 yaşında olmasına rağmen bu takımda forma giyebilecek. Almanya’daki U23 takımlarında, 23 yaşından büyük en fazla üç oyuncu aynı anda sahada bulunabiliyor.

U23 takımının sportif direktörü Ingo Preuß, Verlaat hakkında şunları söyledi: “Jesper ile savunmanın ortası için deneyimli bir oyuncuyu kadromuza kattık. O, hem saha içinde hem de saha dışında genç oyuncularımız için önemli bir dayanak olacak.”

Verlaat, hiçbir zaman bir Hollanda kulübünde forma giymedi. Gençlik yıllarında Avusturya, Almanya ve Portekiz’deki kulüplerde oynadı ve ardından SV Sandhausen, SV Waldhof Mannheim 07 ve TSV 1860 München’de forma giydi.

Son bahsedilen kulüpte dört yıl boyunca tam 114 resmi maça çıktı. Geçen sezon, Almanya’nın üçüncü liginde, Eylül ayından sonra sakatlık nedeniyle bir daha sahaya çıkamadı.