30 yaşında futbolu bırakan Jack Wilshere, Arsenal U18 Takımı'nın başına geçti
30 yaşında emekli olduğunu açıklayan Arsenal'in ve İngiltere Millî Takımı'nın eski orta sahası Jack Wilshere, Arsenal'in 18 Yaş Altı takımının menajeri oldu.
Üç Aslan adına 34 forma giyen bir İngiliz, Danimarkalı ekibi AGF Aarhus ile bağlarını kopardıktan sonra bu yaz yine serbest oyuncu havuzuna düşmüştü
Kuzey Londra'daki ünlü akademinin bir ürünü olan Wilshere, başka yerlerden gelecek potansiyel teklifleri beklemek yerine kramponlarını asmaya ve yeni bir sayfa açmaya karar verdi.
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Wilshere hakkında ne söylendi?
Arsenal Akademisi Başkanı Per Mertesacker, "Jack yeni başantrenör olacak. Bizim için emekli oluyor! Bunun için memnunum" dedi.
Wilshere ise şunları söyledi:
“Onu iş hakkında dört hafta boyunca günde yaklaşık 10 kez aradım. Bana desteği büyük oldu."
Sercan Yıldırım'ın hikâyesini yaşadı
Wilshere'ın 30 yaşında futbolu bırakması, Türk futbolseverlerin aklına Sercan Yıldırım'ı getirdi.
Bursaspor ve Galatasaray'ın eski yıldızı da kariyerini 30 yaşında noktalamış ve daha sonra Survivor isimli yarışmada boy gösterip ününü artırmıştı.
Wilshere'ın futbolu bu kadar erken bırakmasının altında yatan en büyük sebep ise kariyeri boyunca sık sık sakatlıklar yaşaması oldu.