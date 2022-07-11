Kendisini 2022 yazında bir kez daha kulüpsüz bulan orta saha, tıpkı Sercan Yıldırım gibi 30 yaşında kramponlarını asma kararı aldı.

30 yaşında emekli olduğunu açıklayan Arsenal'in ve İngiltere Millî Takımı'nın eski orta sahası Jack Wilshere, Arsenal'in 18 Yaş Altı takımının menajeri oldu.

Üç Aslan adına 34 forma giyen bir İngiliz, Danimarkalı ekibi AGF Aarhus ile bağlarını kopardıktan sonra bu yaz yine serbest oyuncu havuzuna düşmüştü

Kuzey Londra'daki ünlü akademinin bir ürünü olan Wilshere, başka yerlerden gelecek potansiyel teklifleri beklemek yerine kramponlarını asmaya ve yeni bir sayfa açmaya karar verdi.

Wilshere hakkında ne söylendi?

Arsenal Akademisi Başkanı Per Mertesacker, "Jack yeni başantrenör olacak. Bizim için emekli oluyor! Bunun için memnunum" dedi.

Wilshere ise şunları söyledi:

“Onu iş hakkında dört hafta boyunca günde yaklaşık 10 kez aradım. Bana desteği büyük oldu."

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Sercan Yıldırım'ın hikâyesini yaşadı

Wilshere'ın 30 yaşında futbolu bırakması, Türk futbolseverlerin aklına Sercan Yıldırım'ı getirdi.

Bursaspor ve Galatasaray'ın eski yıldızı da kariyerini 30 yaşında noktalamış ve daha sonra Survivor isimli yarışmada boy gösterip ününü artırmıştı.

Wilshere'ın futbolu bu kadar erken bırakmasının altında yatan en büyük sebep ise kariyeri boyunca sık sık sakatlıklar yaşaması oldu.