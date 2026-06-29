30 saatlik yolculuk… Mendy, Dünya Kupası’nda Senegal milli takımına geri dönüyor

Senegalli kaleci Édouard Mendy, Suudi Arabistan’a yaptığı kısa bir ziyaretin ardından 2026 Dünya Kupası’nda milli takım kampına dönmeye hazırlanıyor.

Mendy, Dünya Kupası grup aşamasının ikinci turunda Norveç ile oynanan maçta sakatlandıktan sonra, kulübü Suudi Al-Ahli'nin gözetiminde ayrıntılı tıbbi muayeneler yaptırmak üzere Cidde'ye gitmişti.

Mendy, Irak ile oynanan ve "Aslanlar"ın 5-0'lık galibiyetiyle sonuçlanan grup aşamasının son maçında forma giyememişti.

Güvenilir gazeteci Ben Jacobs, X sitesindeki hesabından “Mendy, dizindeki sakatlığı değerlendirmek üzere Suudi Arabistan’a gittikten sonra 30 saat süren bir gidiş-dönüş yolculuğuna çıktı” dedi.

Gazeteci, “Kaleci, 32’li turda Belçika ile oynanacak maça hazırlanmak üzere yarın Salı günü Senegal milli takım kampına geri dönecek” diye ekledi.

Ayrıca, “Al-Ahli, sakatlığın değerlendirilmesini istedi; Mendy ise Suudi Arabistan’a dönmekten memnuniyet duyduğunu belirtti. Ayrıca, milli takımının Belçika ile oynayacağı maçı izleyebilmek için zamanında geri dönebilmek amacıyla derhal seyahat etmeyi talep etti” dedi.

"Mendy, milli takım bir sonraki tura yükselirse Senegal kadrosuna geri dönmeyi umuyor. Ancak dönüşünün ardından Senegal Futbol Federasyonu, fiziksel durumunu yeniden değerlendirecek" diye ekledi.