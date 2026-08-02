30 milyon euroluk bonservis bedeli: Bayer Leverkusen, Alejandro Grimaldo’nun yerine geçecek ismi görünüşe göre buldu

Sky'ın haberine göre Grimaldo'nun vatandaşı Miguel Gutierrez, Napoli'den Bayer Leverkusen'e transfer olmaya çok yakın.

Buna göre İtalyan deviyle kapsamlı bir anlaşmaya varıldı ve 25 yaşındaki sol bekin şimdi Leverkusen'de 30 Haziran 2031'e kadar sözleşme imzalaması bekleniyor.

Buna karşılık B04, Napoli'ye yaklaşık 30 milyon euro bonservis ödeyecek. Gutierrez'in pazartesi ya da salı günü Bundesliga ekibinde sağlık kontrolünden geçmesi beklenirken, ardından anlaşmanın kısa süre içinde resmen açıklanması öngörülüyor.

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Carles Martinez, Miguel Gutierrez'i Grimaldo'nun halefi olarak istiyor

Bayer Teknik Direktörü Carles Martinez, 25 yaşındaki oyuncuyu Grimaldo'nun yerine istediği isim olarak belirledi. Grimaldo ise yaklaşık 22 milyon euro karşılığında ülkesi İspanya'ya, Atletico Madrid'e dönüyor.

Gutierrez, 2025 yılında 18 milyon euro bonservis bedeliyle Girona'dan Napoli'ye transfer olmuştu. Geçen sezon 36 resmi maçta bir gol attı ve bir golün de asistini yaptı. Sözleşmesi 2030'a kadar geçerliydi.

2024 Almanya şampiyonu ayrıca sağ bek için de KRC Genk'ten Zakaria El Ouahdi ile ilgileniyor. Dünya Kupası'nda da kadroda yer alan 24 yaşındaki oyuncu, ancak PSG'li Achraf Hakimi'nin yedeği olarak Fas formasıyla yalnızca bir kez süre aldı ve Leverkusen'in kısa listesindeki isimlerden biri olarak görülüyor.