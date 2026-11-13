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Daha önce DFB'nin genç millî takımlarında forma giyen Matteo Palma, gelecek yaz Bundesliga'ya milyonlarca avroluk bir transfere imza atabilir.

Udinese Calcio'nun stoperi, Sky'ın haberine göre "sayısız" kulübün transfer listesinde. İlgilenen kulüpler arasında RB Leipzig'in de bulunduğu belirtiliyor.

Palma'nın Udine ile sözleşmesi 2031'e kadar sürse de Sky'ın haberine göre sezon sonunda transfer olması güçlü bir ihtimal. Habere göre İtalya birinci lig ekibi, 30 ila 35 milyon avroluk bonservis bedeli karşılığında genç stoperin ayrılmasına izin vermeye hazır.

Diğer Serie A kulüplerinin ve İngiltere'den takımların da Palma ile ilgilendiği, Borussia Dortmund'un ise birkaç ay önce 18 yaşındaki oyuncunun peşinde olduğu öne sürülüyor. Ancak BVB yöneticileri sonunda onun yerine Joane Gadou'yu transfer etmeye karar verdi. Almanya ikincisi, 19 yaşındaki stoper için RB Salzburg'a 19,5 milyon avro bonservis bedeli ödedi.

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Bundesliga'ya transfer mi? Matteo Palma artık Udine'nin ilk 11 oyuncusu

Berlin doğumlu Palma, 2022'de Hertha BSC altyapısından Udine'ye transfer olmuştu. Geçen sezonun ikinci yarısında kiralık olarak forma giydiği ikinci lig ekibi Cenova temsilcisi Sampdoria'da önemli maç deneyimi kazanan genç oyuncu, artık ciddi bir kriz yaşayan Udine'nin ilk 11 oyuncusu. Palma, bu sezon şimdiye kadar Serie A'nın son sırasındaki takım adına yedi maça çıktı ve bir gol attı.

Getty Images

Palma kısa süre önce Almanya Futbol Federasyonu'ndan İtalya Futbol Federasyonu'na geçmesiyle gündeme geldi. U15 seviyesinde önce İtalya için oynayan Palma, U16 ve U17 seviyelerinde DFB forması giymişti. İtalya doğumlu babasının Avusturya kökenleri de bulunduğu için Palma, Avusturya adına da oynayabilirdi ancak tercihini Squadra Azzurra'dan yana kullandı.

İtalya Millî Takımı Teknik Direktörü Roberto Mancini, Palma'yı devam eden millî maç dönemi için kadroya çağırdı. Federasyon değişikliği yapan eski Hertha yeteneği, pazar günü Belçika'daki maçta İtalya adına forma giymesi hâlinde İtalya'ya bağlanacak ve artık DFB'ye geri dönemeyecek. Palma, Mancini'nin takımının perşembe günü Fransa karşısında aldığı sürpriz 3-1'lik galibiyette ise forma giymedi.