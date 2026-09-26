Neom'un eski oyuncusu Salman el-Ferec ile İtalyan teknik direktör Roberto Mancini arasındaki eski anlaşmazlık, İtalya'nın UEFA Uluslar Ligi'ndeki serüvenine Belçika'ya karşı 2-0 mağlubiyetle başlamasının ardından, iki tarafı Suudi Arabistan Milli Takımı bünyesinde bir araya getiren krizin üzerinden yıllar geçtikten sonra yeniden gündeme geldi.

El-Ferec, İtalya Milli Takımı'nın Belçika karşısındaki mağlubiyetini fırsat bilerek "Snapchat" hesabı üzerinden Mancini'ye alaycı bir mesaj gönderdi ve şunları yazdı: "Bravo Belçika, çamaşır yıkar gibi yıkadılar onu. Antrenörlük yapmayı bilmeyip oturup talimat veren bu adamı. Yani ben haklıymışım, siz haksızmışsınız." Bu sözler, Suudi Arabistan Milli Takımı'ndan ayrılışının ardından "Azzurri"nin başına yeniden dönen İtalya teknik direktörüne doğrudan bir göndermeydi.

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El-Ferec'in yorumu, Mancini'nin maçın ardından ilk yarıda Belçika Milli Takımı'nın üstünlüğünden söz etmesi, rakibin daha iyi taraf olduğunu kabul etmesi ve ikinci yarıda İtalya'nın performansının iyileşmesine rağmen takımın skorda geri dönüşü sağlayamamasının ardından geldi. Bu açıklamalar, teknik direktör ile eski Hilal kaptanı arasında, Mancini'nin Suudi Arabistan Milli Takımı'ndaki görev döneminde yaşanan anlaşmazlığı yeniden akıllara getirdi.

Krizin başlangıcı Ağustos 2023'e dayanıyor. Mancini, Fransız Hervé Renard'ın yerine Suudi Arabistan Milli Takımı'nın başına geçmişti ve el-Ferec, aynı yılın ekim ayındaki kampta Suudi Arabistan kadrosunda yer almıştı. Nijerya karşısında oyuna sonradan girmiş, ardından Mali maçında ilk on birde başlamış ancak sakatlık nedeniyle sahayı terk etmişti. Bunun ardından iki taraf arasındaki durum hızla tırmandı.

Daha sonra Mancini, el-Ferec'i Katar'da düzenlenen 2023 Asya Kupası'na katılacak Suudi Arabistan Milli Takımı kadrosundan çıkarma kararı aldı ve kararını, oyuncunun hazırlık maçlarına katılmamaya karar verdiği gerekçesine dayandırdı. El-Ferec ise bunu kesin bir dille reddederek, teknik direktöre milli takımı temsil etme isteğini ve Suudi Arabistan Milli Takımı ile forma giyme tutkusunu bildirdiğini vurguladı ve Suudi Arabistan Futbol Federasyonu'ndan teknik direktörün açıklamalarını soruşturmasını talep etti.

Kriz karşılıklı açıklamalarla sınırlı kalmadı; mesele resmi bir sürece girdi. Profesyonellik Komitesi, resmi kararın gerekçelerinde belirtildiği üzere, Ekim 2023 kampına çağrıldıktan sonra milli takıma katılma konusundaki isteksizliğinin sabit olması nedeniyle Salman el-Ferec'e 100 bin Suudi riyali para cezası verilmesine hükmetti. Böylece dosya, her iki tarafın anlatımı etrafındaki tartışmalar sürse de idari olarak kapandı.

Krizin başlamasının üzerinden yaklaşık 3 yıl geçtikten sonra Salman el-Ferec'in yorumu, bu kez milli takım kadrosunun dışından olmak üzere, konuyu yeniden gündeme taşıdı. El-Ferec, İtalya'nın Belçika karşısındaki mağlubiyetinde Mancini hakkında yorum yapmak için bir fırsat buldu ve böylece İtalyan teknik direktörün Suudi Arabistan Milli Takımı ile geçirdiği dönemde yaşanan en dikkat çekici anlaşmazlık hikâyelerinden biri yeniden gündeme oturdu.