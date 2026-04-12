3'ü Suudi Arabistan'da çalışıyor... Suudi Futbol Federasyonu, Renard'ın yerine geçecek 5 teknik direktörle görüşüyor

ABD, Kanada ve Meksika'da düzenlenecek Dünya Kupası'nın başlamasına yaklaşık iki ay kala, Suudi Arabistan milli takımının Fransız teknik direktörü Hervé Renard'ın akıbeti konusunda tartışmalar sürüyor.

"Al-Sharq Al-Awsat" gazetesi, geçen Salı günü bilgili kaynaklarına dayanarak, Renard'ın görevinden ayrılma olasılığının %30'a yaklaştığını yazdı. Ancak bu görüşe karşılık, federasyon içinde zamanın kısıtlılığı ve en önemli etkinliğin yaklaşması nedeniyle acele etmemek ve düşünülmüş bir karar almak yönünde bir eğilim var; 2026 Dünya Kupası finallerinin başlamasına sadece yaklaşık 60 gün kaldı.

Pazar günü gazete, Renard'ın geleceği hakkında yeni bir haber yayınlayarak, güvenilir kaynaklara göre Suudi Futbol Federasyonu'nun, Dünya Kupası öncesinde görevden alınması onaylanırsa Fransız Hervé Renard'ın yerine geçecek kişiyi seçmek üzere 5 teknik direktörden (isimleri açıklanmadı) oluşan bir liste hazırladığını doğruladı.

Aynı kaynaklara göre, aday listesinde şu anda Suudi ligindeki kulüpleri çalıştıran 3 teknik direktörün yanı sıra, daha önce Suudi futbolunda çalışmamış olan ve krallık dışından gelen iki isim de yer alıyor. Bu, federasyonun olası bir karara karşı hazırlık amacıyla değerlendirdiği önleyici adımlar kapsamında.

Kaynaklar, geçen hafta Al-Khaleej kulübünü çalıştıran Yunan teknik direktör Donis'in de aralarında bulunduğu teknik direktörlerle yapılan görüşmeleri doğrulamayı reddetti ve Suudi Futbol Federasyonu'nun gerektiğinde zaman zaman listesindeki bazı teknik direktörlerin dosyalarını gözden geçirdiğini vurguladı.

Aynı bağlamda, Federasyon içinde mevcut teknik kadronun değerlendirmesi devam ediyor; kesin bir karara varılması halinde önümüzdeki on gün içinde açıklanması beklenirken, Fransız teknik direktörün dosyası ise geçmiş döneme ilişkin kapsamlı bir incelemeye tabi tutuluyor.

