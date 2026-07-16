3 tarihi galibiyetin ardından... Arjantin, İspanya'yı Dünya Kupası'nın efsanesini feda etmeye zorladı

İspanya milli takımı, Arjantin milli takımı yüzünden 2026 Dünya Kupası’nda (ABD, Kanada ve Meksika’da düzenlenecek) kendi efsanesinden vazgeçmek zorunda kaldı.

İspanya Milli Takımı, önümüzdeki Pazar günü New Jersey'deki MetLife Stadyumu'nda Arjantin Milli Takımı ile Dünya Kupası finalinde karşı karşıya gelecek.

İspanyol "Marca" gazetesi, "La Roja"nın beyaz renkli yedek formasıyla son derece güçlü bir performans sergilemesine rağmen, Dünya Kupası final maçına kırmızı ana formasıyla çıkacağını bildirdi.

İspanya Milli Takımı, özellikle Arjantin Milli Takımı’nın ana forması beyaz ve gök mavisi olduğu için kırmızı formayı giymek zorunda kalacak.

İspanyol gazetesine göre, beyaz renkli yedek forma, özellikle grup aşamasında Uruguay'a, çeyrek finalde Portekiz'e ve yarı finalde Fransa'ya karşı kazanılan 3 maçta giyilmesinin ardından İspanya milli takım taraftarları arasında bir simge haline geldi.

Gazete, 100 avro fiyatındaki formaya olan talebin bu galibiyetlerin ardından çok yükseldiğini, hatta üreticinin bu forma için ayrılan stokların tükendiğini açıkladığını belirtti.

"Wallapop" şirketine göre, İspanya milli takımının yedek forması için yapılan arama sayısı, bu yılki Dünya Kupası sırasında %195 oranında arttı.

İspanya’nın başkenti Madrid’in merkezindeki Columbus Meydanı’nda, taraftarların arka arkaya gelen Dünya Kupası zaferlerini kutlamaları sırasında beyaz rengin sahayı kaplaması, bu yedek forma üzerindeki büyük ilgiyi gözler önüne serdi.

İspanya milli takımının bu formayı giymeye yaklaşık 10 yıl önce, tam olarak 27 Mart 2016'da, Sırbistan milli takımıyla oynadığı ve 3-0 kazandığı dostluk maçı sırasında başladığı hatırlanıyor.