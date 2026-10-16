Uluslararası Futbol Federasyonu FIFA, Amerikalı Folarin Balogun'un neden olduğu geniş tartışmanın ardından disiplin talimatının 27. maddesini değiştirmeye karar verdi.

Oyuncunun, bir önceki karşılaşmada kırmızı kart görmesine rağmen Dünya Kupası'ndaki bir maçta forma giymesine izin verilmesi, Belçika Futbol Federasyonu'nun itirazlarına yol açmış ve federasyonu olayın ayrıntılarına ilişkin resmi açıklama talep etmeye yöneltmişti.

Fransız RMC kanalının aktardığına göre Belçika Federasyonu, turnuvanın ortak ev sahiplerinden biri olan Amerika Birleşik Devletleri ile Belçika'yı karşı karşıya getiren maçtan yaklaşık 3 ay sonra, perşembe günü Zürih'te düzenlenen FIFA Konseyi toplantısında dosyayı yeniden açtı.

Belçika Federasyonu, FIFA'nın tartışmalı maddenin değiştirilmesini kabul ettiğini ve önerilen değişikliğin onaylanmak üzere Uluslararası Federasyon Konseyi'nin bir sonraki toplantısına sunulacağını doğruladı.

Balogun krizi, talimatların uygulanmasına dair kuşkuları artırdı

Kriz, Balogun'un son 16 turunda Amerika Birleşik Devletleri ile Bosna-Hersek arasında oynanan ve Amerikan ekibinin 2-0 kazandığı maçta kırmızı kart görmesinin ardından başladı.

Kırmızı kartın bir sonraki maç için otomatik cezayı gerektirmesine ve cezanın daha sonra ağırlaştırılması ihtimaline rağmen, oyuncunun men cezası kaldırıldı ve çeyrek finalde Belçika karşısında sahaya çıktı.

Karşılaşma Belçika Millî Takımı'nın 4-1'lik zaferiyle sona erdi, ancak Balogun'un bir önceki maçta kırmızı kart görmesine rağmen forma giymesi, kararın hukuki dayanağına ilişkin soru işaretleri doğurdu; özellikle de ABD Başkanı Donald Trump'ın konuyla ilgili olarak FIFA Başkanı Gianni Infantino'ya müdahalede bulunduğuna dair iddialar göz önüne alındığında.

Trump, FIFA talimatlarının kurullarının bağımsızlığını öngörmesine ve federasyonun işlerine siyasi müdahaleyi yasaklamasına rağmen, dosyaya müdahale ettiğini açıkça kabul etmişti.

FIFA ise kararını, disiplin kuruluna daha önce verilmiş bir cezanın uygulanmasını askıya alma yetkisi tanıyan disiplin talimatının 27. maddesine dayandırarak gerekçelendirdi.

Daha önce yapılan bir açıklamada disiplin kurulu başkanı, Balogun'un otomatik men cezasının ertelenmiş cezaya dönüştürülmesi kararının dayandığı temeli açıklamaya çalıştı, ancak bu yorum, söz konusu duruma yol açan istisnai koşullara ilişkin soruları sona erdirmedi.

Belçika Federasyonu, FIFA'dan net yanıtlar istiyor

Perşembe günkü FIFA Konseyi toplantısında, Belçika Futbol Federasyonu Başkanı ve Uluslararası Federasyon Konseyi üyesi Pascale Van Damme konuya ilişkin 3 soru yöneltti ve karar alma süreçleri ile böyle bir durumun bir daha yaşanmayacağına dair güvenceler hakkında açıklama talep etti.

Belçika Federasyonu'nun yönelttiği sorular şunlardı:

1- ABD Başkanı Donald Trump'ın müdahalesini açıkça kabul etmesi göz önüne alındığında, FIFA bu davayla ilgili disiplin süreçlerine herhangi bir taraftan hiçbir müdahalenin olmadığını garanti edebilir mi?

2- Balogun davasını çevreleyen istisnai koşullar nelerdi ve benzer davalarda 27. madde devreye sokulurken hangi ölçütler uygulandı?

3- FIFA, gelecekte kendi disiplin kurullarının alacağı tüm kararlarla ilgili olarak üye federasyonların görüşlerinin dinlenmesi hakkını garanti edebilir mi?

Belçika Federasyonu'nun açıklamasına göre FIFA, disiplin kurullarının kararlarının bağımsız biçimde alındığını teyit etti ve ayrıca 27. maddenin değiştirilmesi ihtiyacını kabul ederek talimatlarda bir değişiklik taslağı hazırlanması yönünde çalışıldığını belirtti.

27. maddedeki değişiklik, bir sonraki FIFA Konseyi'ne sunulacak

Belçika Federasyonu'nun açıklamasında şöyle denildi: "FIFA, tüm kararların disiplin kurulları tarafından bağımsız biçimde alındığını teyit etti. Bu sorulara yanıt olarak Uluslararası Federasyon, 27. maddenin değiştirileceğini ve talimatların değiştirilmesi yönünde çalışmaların sürdüğünü de doğruladı."

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Önerilen değişiklik, onaylanmak üzere FIFA Konseyi'nin bir sonraki toplantısında sunulacak. Ayrıca Uluslararası Federasyon yönetiminin Balogun davasına özgü koşullara geri döneceği de kayda geçirildi."

Pascale Van Damme, bu adımı memnuniyetle karşıladı ve FIFA'nın maddeyi değiştirme kararlılığını teyit etmesinin dosyada bir ilerlemeyi temsil ettiğini, özellikle de Belçika Federasyonu'nun bu değişikliği geçen temmuz ayında zaten talep etmiş olduğunu belirtti.

Van Damme şöyle konuştu: "FIFA'nın, temmuz ayında zaten sunmuş olduğumuz talebe yanıt olarak 27. maddenin değiştirileceğini teyit etmesi önemli bir adımdır."

Van Damme, sözlerine şöyle devam etti: "Önerilen değişiklik, Balogun davasına özgü koşulların açıklanmasıyla birlikte Doha'da sunulacak. Ancak bizim için konu burada bitmiyor. Yalnızca kuralların değiştirilmesini değil, aynı zamanda nasıl uygulandıklarının da açıklığa kavuşturulmasını istiyoruz."

Belçika Federasyonu Başkanı açıklamalarını, şeffaflığın, hukuki belirliliğin ve iyi yönetişimin uluslararası futbolda alınan her kararın temelini oluşturması gerektiğini vurgulayarak tamamladı ve federasyonun konuyu yakından takip etmeyi sürdüreceğinin altını çizdi.