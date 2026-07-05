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France v Morocco: Semi Final - FIFA World Cup Qatar 2022Getty Images Sport

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3 mağlubiyet, Fas Aslanları'nın Horozları'nı bozguna uğratacağını müjdeliyor

Fransa - Fas
Fransa
Fas
Dünya Kupası
Fransa
Fas
ABD

Fransa milli takımı, önümüzdeki Perşembe günü Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas ile oynayacağı zorlu maça hazırlanıyor.

Les Bleus, Paraguay'ı 1-0'lık zorlu bir galibiyetle mağlup ederek çeyrek finale yükselirken, Fas da Kanada'yı 3-0 yenerek aynı aşamaya ulaştı.

İstatistik ağı "Opta", Perşembe günkü maç öncesinde "Les Bleus" için Atlas Aslanları'na umut veren olumsuz bir rakama dikkat çekti.

Opta, “21. yüzyılda Fransa milli takımının Dünya Kupası’nda aldığı mağlubiyetlerin %50’sini Afrika takımları neden oldu (penaltı atışları hariç 6 mağlubiyetten 3’ü)” açıklamasında bulundu.

Fransız milli takımı, 2002 Dünya Kupası’nda Senegal’e 1-0 yenilmiş, 2010 Dünya Kupası’nda Güney Afrika’ya 1-2 mağlup olmuş ve 2022 Dünya Kupası’nda da Tunus’a 1-0 yenilmişti.”

Dünya Kupası
Fransa crest
Fransa
FRA
Fas crest
Fas
MAR
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