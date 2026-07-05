3 mağlubiyet, Fas Aslanları'nın Horozları'nı bozguna uğratacağını müjdeliyor

Fransa milli takımı, önümüzdeki Perşembe günü Dünya Kupası çeyrek finalinde Fas ile oynayacağı zorlu maça hazırlanıyor.

Les Bleus, Paraguay'ı 1-0'lık zorlu bir galibiyetle mağlup ederek çeyrek finale yükselirken, Fas da Kanada'yı 3-0 yenerek aynı aşamaya ulaştı.

İstatistik ağı "Opta", Perşembe günkü maç öncesinde "Les Bleus" için Atlas Aslanları'na umut veren olumsuz bir rakama dikkat çekti.

Opta, “21. yüzyılda Fransa milli takımının Dünya Kupası’nda aldığı mağlubiyetlerin %50’sini Afrika takımları neden oldu (penaltı atışları hariç 6 mağlubiyetten 3’ü)” açıklamasında bulundu.

Fransız milli takımı, 2002 Dünya Kupası’nda Senegal’e 1-0 yenilmiş, 2010 Dünya Kupası’nda Güney Afrika’ya 1-2 mağlup olmuş ve 2022 Dünya Kupası’nda da Tunus’a 1-0 yenilmişti.”