3 kez daha şampiyon olacağını öngördü... Alman bilim adamı, 2026 Dünya Kupası'nı kazanacak sürpriz bir milli takımı seçti

Son 3 Dünya Kupası'nın üç şampiyonunu da doğru tahmin etmiş olan Alman matematikçi, 2026 Dünya Kupası için tahminlerini açıkladı.

"The Sun" gazetesine göre, Birleşik Krallık'ta yaşayan Alman uzman Joachim Clement, Dünya Kupası şampiyonunu seçmek için çeşitli kriterler belirliyor ve tahminleri son üç turnuvada doğru çıktı.

CBS ile yaptığı röportajda, "Ülkenizde daha fazla insan varsa, yararlanabileceğiniz daha geniş bir yetenek havuzu olur" dedi.

Klement'in bahsettiği ikinci faktör ise iklimdir. "Yıl boyunca futbol oynayabilmelisiniz. Hava çok sıcak veya çok soğuksa, oynayamazsınız ve bu size doğal bir dezavantaj sağlar" dedi.

Üçüncü unsur hakkında da şunları söyledi: "Sadece geniş bir yetenek havuzuna sahip olmak yetmez, aynı zamanda onları dünya çapında oyuncular haline getirmek için okullar, antrenman sahaları vb. de olmalıdır."

Dördüncü ve son unsur ise FIFA sıralamasıdır. Clement, "Dördüncü unsur, şu anda iyi bir oyuncu nesline sahip takımlar hakkında fikir edinmek için sadece mevcut FIFA dünya sıralamasıdır" dedi.

Klement, 2026 yılı için yaptığı seçim hakkında şunları söyledi: "Bu sefer favori adaylar arasında sayılmayan bir takımı seçtim. Hollanda, kendisinden beklenen ortalamayı sürekli aşan performans gösteren ülkelerden biri."

Matematikçi, "Brezilya, Arjantin, Almanya, Fransa ve İspanya gibi büyük futbol güçlerinin hepsinin açık bir şansı var" dedi.

Ardından şunları ekledi: "Ancak, aslında olması gerektiği kadar iyi olmamaları gerekse de rakiplerini sürekli olarak geride bırakan takımlar var ve Hollanda da bunlardan biri."

"Henüz Dünya Kupası'nı kazanmadılar, ancak üç kez Dünya Kupası finaline çıktılar ve bu, yetenekleri geliştirme konusunda izledikleri kültür ve süreci gerçekten gösteriyor" diye devam etti.

"Bence Arjantin'deki Messi gibi gerçek yıldızları olmayan bir kadroya sahipler, ancak takımdaki tüm oyuncuların performans seviyeleri birbirine çok yakın" dedi.

Son olarak şunları söyledi: "Bu yüzden gerçek bir zayıf noktaları yok. İkinci olarak, gerçekten iyi bir savunmaları var. Futbolda, diğer spor dallarından daha fazla, 'hücum maçları kazanır ama savunma şampiyonlukları kazanır' sözü, özellikle futbolda gerçekten doğrudur."

Ronald Koeman'ın takımı, bu gece Dallas'ta Japonya ile karşılaşarak turnuvaya başlayacak. Grupta ayrıca İsveç ve Tunus da yer alıyor.